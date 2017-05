Wirtschaft Kemnath

04.05.2017

Mit erfreulichen Zahlen wartet Der Geschäftsführer der Raiffeisen-Markt Waren GmbH (RMW), Josef Scheidler, in der Vertreterversammlung der Raiffeisenbank Kemnather Land - Steinwald eG auf (wir berichteten). Mit den Geschäftsstellen Trabitz und Kirchendemenreuth hat sich das Geschäftsgebiet deutlich erweitert.

(mez) So sei der Umsatz der RMW im Geschäftsjahr 2016 deutlich gesteigert worden, teilte Scheidler stolz mit. Eine gute Getreideernte, gute Agrarmengenumsätze und die neue Geschäftsstelle in Trabitz sei dafür ausschlaggebend gewesen. Das genossenschaftseigene Lagerhaus habe sich durch Schlagkraft, Vielseitigkeit und Verlässlichkeit in ihren Marktbereichen zu einem der führenden Unternehmen in der Region entwickelt. Eine straffe Organisation und die kontinuierliche Kostenoptimierung seien der Schlüssel zur Steigerung der Ertragskraft.Im Juni 2016 ist die Einweihung des Lagerhauses Trabitz mit rund 5000 Besuchern gefeiert worden. Die neue Palettenlager- und Mehrzwecklagerhalle haben dabei den kirchlichen Segen erhalten. Scheidlers Dank galt seinen rund 60 Mitarbeitern sowie der Raiffeisenbank Weiden für die Investition von rund 1,8 Millionen Euro. Zum Jahresanfang wurde der Standort am Lagerhaus in Kirchendemenreuth von der RMW Erbendorf mit übernommen. "Mit diesen beiden Standorten richten wir uns schlagkräftig für die Zukunft aus."Der Futtermittelbereich gestaltete sich aufgrund wechselnder Marktgegebenheiten zwar sehr schwierig, doch durch eine gute Marktbearbeitung und relativ günstige Mischfutterpreise konnten die Mengenumsätze gesteigert werden. Mit ausschlaggebend war hier laut dem Redner das neue Arbeitsgebiet in Trabitz.Im Pflanzenschutzsektor sorgten die Verfügbarkeit der einzelnen Pflanzenschutzmittel und die kompetente Beratung für die guten Zahlen. Die Getreideernte überraschte viele Experten mit guten Qualitäten und Erträgen. Die gesamte Ernteerfassungsmenge in der Raiffeisen-Markt Waren GmbH erhöhte sich hier ebenso deutlich.Im Bereich Technik konnten die Umsätze am deutlichsten gesteigert werden, berichtete Scheidler. Auch der Servicebereich habe mit deutlich höheren Erträgen und guter Qualität überzeugt. Die Umsätze der SB-Märkte in Erbendorf, Kemnath, Trabitz und Neusorg waren ebenso gut. Mit der Neueinrichtung eines kleinen Marktes in Kirchendemenreuth könnten Kunden auch dort landwirtschaftliche Bedarfsartikel erwerben. Im Bau-Segment konnten die Umsätze aus dem Vorjahr ebenso erreicht werden.Zum Jahresende waren 46 Voll- und 14 Teilzeitkräfte sowie 4 Auszubildende beschäftigt. Durch Investitionen sei die Leistungsfähigkeit und Ergonomie in den einzelnen Geschäftsstellen verbessert worden, meinte der Referent. Am Lagerhaus Erbendorf begannen im Juli 2016 beispielsweise die Arbeiten für die Büroerweiterung. Mit einem neuen Besprechungsraum und der Zusammenführung der Verwaltung auf einem Standort sei die RMW Erbendorf nun zukunftsfähig aufgestellt.