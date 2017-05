Wirtschaft Kemnath

05.05.2017

(stg) Im Juli 2016 war der Bio-Rinderburger aus dem Steinwald offiziell vorgestellt worden, jetzt geht es in die neue Grillsaison. Pünktlich dazu konnte das Netzwerk aus Bio-Rinderhaltern in der Öko-Modellregion Steinwald, Schlachtbetrieb und Verkaufsstellen am Freitag im Kemnather Rewe-Markt von Susann Daubitz um eine neue Verkaufsstelle in Kemnath erweitert werden.

Verantwortliche der Steinwald-Allianz, Kemnaths Bürgermeister Werner Nickl sowie Bauernverbands-Kreisobmann Ely Eibisch rührten dabei nochmals kräftig die Werbetrommel für den Bio-Burger aus der Region. Allianz-Manager Martin Schmid berichtete, dass seit Sommer 2016 über 12 000 Stück der tiefgefrorenen Burger verkauft worden seien. Auf der "Bio-Fach" in Nürnberg, der weltgrößten Fachmesse für Bio-Produkte im Februar, sei der Burger am Bioland-Stand schon zum zweiten Mal der Renner gewesen. 2000 Stück seien dort an die Besucher gebracht worden. Mittlerweile könnten Kunden die tiefgefrorenen Pattys in 15 Läden in der Region erwerben.Nickl und Eibisch betonten das große Potenzial, das in den Bio-Burgern liege. Mit ihrem Kauf erwerbe man ein Produkt aus dem Steinwald, das Bio, Regionalität und faire Preise für alle Beteiligten vereine. Weitere Infos im Internet unter www.steinwald-allianz.de