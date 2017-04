Wirtschaft Kemnath

27.04.2017

Er begleitete im Jahre 1992 die Fusion zur Raiffeisenbank Steinwald eG und im Jahre 1999 die erneute Fusion mit der Raiffeisenbank Kemnath-Neusorg eG zur Raiffeisenbank Kemnather Land - Steinwald eG. Von seinem Wissen und seiner Unterstützung profitierte die Genossenschaft vor allem auch bei der Betriebsauslagerung der Raiffeisen-Markt Waren GmbH in den Gewerbepark Erbendorf, sowie beim Neubau der SB-Märkte in Erbendorf und Neusorg. Alfons Knott wurde im Aufsichtsgremium wegen seiner stets loyalen und weitsichtigen Kompetenz sehr geschätzt, so der Regionaldirektor.Sein Wissen und seine Erfahrung war auch bei vielen weiteren Agrarinvestitionen der Bank in die Raiffeisen-Markt Waren GmbH immer wieder gefragt. Immerhin investierte die Raiffeisenbank Kemnather Land - Steinwald eG in den letzten zehn Jahren rund acht Millionen Euro in ihre Warentochter.