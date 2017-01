Wirtschaft Kemnath

25.01.2017

25.01.2017

Sie ist die älteste Metzgerei Deutschlands. Seit 325 Jahren besteht die Metzgerei Ponnath in der zwölften Generation. Obwohl der Fleisch- und Wurstverzehr schrumpft, wächst das Unternehmen rasant. Handwerkliche Tradition und Zukunftsperspektiven schließen sich nicht aus.

"Neue Ess-Klasse"

Sechs Standorte Neben dem Stammwerk Kemnath (Brühwurst und Würstchen) unterhält Ponnath Standorte in Knetzgau/Bamberg (gekochte Schinkenprodukte), Freiburg (Original Schwarzwälder Schinken), Susice in Böhmen (böhmische Spezialitäten, Aspik und Sülze), Schlütter Nürnberg (Original Nürnberger Rostbratwürste) und Annaberg-Buchholz (Convenience, vegetarische Produkte, Fingerfood/Appetizer). 2016 kamen zwei Startup-Unternehmen dazu: Crusta Nova München und Steinofenmeister Waren. (cf)

1300 Mitarbeiter, Export in mehr als 20 Länder, dreistelliger Millionenumsatz mit einem Plus von 5 Prozent allein 2016. Wachstum gegen den Markttrend. Die sechs Produktionsstandorte fertigen täglich 180 bis 210 Tonnen Wurstwaren.Wer bei Lebensmittel-Discountern und Supermarkt-Ketten seine Wurst kauft, bekommt ein Ponnath-Erzeugnis. Der Name steht zwar nicht auf der Verpackung, die Eigenmarken der Discounter wie "Schlütters Echte" Rostbratwürste oder Schwarzwälder Schinken von Gruninger stammen vom "Meistermetzger" Ponnath. Inhaber Michael Ponnath spricht von einem "zweiten Paradigmen-Wechsel" in der Firmenstrategie. Noch in den 70er Jahren führten seine Eltern Max und Margit eine klassische Oberpfälzer Dorfmetzgerei mit Viehhandel, Laden, Landwirtschaft und Wirtshaus. Bald betrieben sie die Ausdehnung auf 25 Fachgeschäfte von Bayern bis Thüringen.Vor rund 15 Jahren verabschiedete sich Michael Ponnath, der seit 1998 den Betrieb führt, von der Schlachterei - und fokussierte sich allein auf die Herstellung von Brühwürsten und SB-Ware für die Lebensmittler. Das Oberpfälzer Unternehmen mit Stammsitz in Kemnath (Kreis Tirschenreuth) expandierte mit dem Lebensmittel-Einzelhandel."Heute sind unsere Betriebe Messer-frei", meint der 48-Jährige. Statt Schlachten und Zerlegen in Eigenregie liefern Kühl-Lkw den "Rohstoff" Fleisch "just in time" an: aus Deutschland mit dem QS-Label "Qualität und Sicherheit" oder "Qualität aus Bayern", zu 70 Prozent Schweinefleisch und 30 Prozent Geflügel. Pute & Co werden meist aus Brasilien ("mit extrem hohen Standards") eingeführt, "weil in Deutschland das Angebot fehlt". Zum erneuten "Paradigmen-Wechsel": Weil die Verbraucher weniger Deftiges verlangen, sondern mehr auf (kalorienreduzierte) Gesundheit und wertige Ernährung schauen, setzt Ponnath auf Regionalität und Bio, "fleischlose Alternativen" mit vegetarischen und veganen Produkten, den Außer-Haus-Verzehr und Convenience-Food, "weil in immer weniger Haushalten gekocht wird".Neben den Klassikern wie Leberkäs, Kassler oder Bockwurst finden sich Chicken Nuggets und -Wings, Mozzarella-Sticks, mit Frischkäse gefüllte mexikanische Chili-Spezialitäten, aber auch vegetarische Schnitzel, Frikadellen oder vegane Fisch-Filets. Bayerische oder Schweizer Wurstsalate werden in der praktischen 150-Gramm-Packung mit beigelegter Gabel für das trendige "to go" konzipiert. Michael Ponnath spricht von der "Wandlung traditioneller Produkte hin zu Light". "Wir kreierten mit Veggie-Gourmet eine neue Ess-Klasse." Der Unternehmenschef beschwört Transparenz, Nachhaltigkeit und Ressourcen-Schonung. Energie-Management an allen Standorten ist längst kein Fremdwort mehr. So bekam der Stammsitz Kemnath ein Blockheizkraftwerk, das den Energieverbrauch um 30 Prozent senkt.Im "High Risk"-Produktionsbereich herrschen Hygiene-Standards wie in einem klinischen OP-Reinraum. Selbst die Zuluft wird UV-entkeimt. Die strengen Bedingungen sind auch dem "Food-Defense-Audit" mit höchstmöglicher Sicherheit vor Terror-Attacken geschuldet. Die Eingangs-Kontrolle des angelieferten "Rohstoffs" Fleisch verläuft akribisch: Wenn Frische, Zuschnitt, Farbe, Geruch, hauseigene Spezifikationen wie Fettgehalt und Temperatur (unter 5 Grad) nicht stimmen, wird die Lieferung nicht angenommen. "Bestseller" bei Ponnath ist trotz aller Veggie-Trends das Wiener Würstchen: mit 600 000 Stück am Tag. Michael Ponnath lächelt: "Wir machen mit Leidenschaft Wurst."