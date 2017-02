Politik Kirchendemenreuth

13.02.2017

Die Freien Wähler wollen die Haberlandgemeinde weiter aktiv mitgestalten. In der harmonischen Jahreshauptversammlung freuten sich Vorsitzender Rupert Seitz und Gemeinderatskollege Matthias Fütterer über zügige Fortschritte beim Neubau von Feuerwehrhaus und Kinderkrippe. Letztere wird demnächst ihren Betrieb aufnehmen.

Frostschäden bald angehen

Auch der Breitbandausbau kommt voran. Erfreulicherweise konnte nach dem Verkauf der letzten Parzellen im bisherigen Baugebiet bereits die Ausweisung eines neuen Baugebietes auf den Weg gebracht werden. Die Umrüstung auf LED bei Straßenbeleuchtungen und Maßnahmen am Gemeindezentrum sind weitere Beispiele fürs Energiesparen.Die Zusammenarbeit im Gemeinderat sei sachlich und konstruktiv. Demnächst gelte es, die Sanierung und Pflege der Gemeindestraßen im Auge zu behalten und eventuelle Frostschäden zu beheben. Weitere Stichpunkte sind die Ausweisung des neuen Baugebiets, die Dorferneuerung Obersdorf und der Ausbau der Breitbandversorgung in der letzten Stufe.Seitz erinnerte an den Bau eines Insektenhotels, das mittlerweile im Vorgarten des Gemeinschaftshauses in Obersdorf einen Platz gefunden hat, mit 30 Kindern beim Ferienprogramm. Der aufgestockte Erlös des Preisschafkopfs, 600 Euro, floss als Spende in den Neubau des Feuerwehrhauses ein. Zudem waren die Freien Wähler bei zahlreichen überörtlichen Veranstaltungen wie dem Neujahrsempfang des Bezirks in Parkstein vertreten. Gut kam die Rede von Bundespräsidenten-Kandidat Alexander Hold in Parkstein an.Karl Meier aus Neustadt/WN ist Direktkandidat bei den Bundestagswahlen am 24. September. Der Kreisrat informierte über die schwierige Thematik der künftigen Entsorgung von Biomüll. Er befürchte erhebliche Kostensteigerungen durch die sehr langen Transportwege im Flächenlandkreis Neustadt und das noch nicht abschließend geklärte Entsorgungskonzept.Am Sonntag, 5. März, treffen sich die Freien Wähler um 19.30 Uhr zum Zoiglabend beim Moier in Altenparkstein. Für Samstag, 18. März, besichtigen sie den Oberpfälzischen Waggon-Service (OWS) in Weiden. Anmeldungen nimmt Seitz unter Telefon 09602/615960 entgegen.