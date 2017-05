Erstkommunion in Kirchendemenreuth

Vermischtes Kirchendemenreuth

04.05.2017

4

0 04.05.2017

Jonas Schnabel, Moritz Peugler, Johanna Maier, Emma Scheidler, Lukas Bruischütz, und Luisa Maier feierten am Sonntag in der St.-Johannes-Kirche Erstkommunion. Der von Pfarrer Pennoraj Thammarkan geleitete Gottesdienst stand unter dem Thema "Mit Jesus unterwegs". Zum Unterwegssein sei es nötig, den Weg zu kennen, betonte der Pfarrer. Darum sei es gut, eine Wanderkarte dabei zu haben. Wanderstab, Lampe, Wasser und Brot seien für eine Wanderung ebenfalls nützlich. Im Leben sei es wichtig, Bibel und Gebetbuch immer wieder einzubeziehen wie die Karte beim Wandern. "Sie geben in allen Lebenslagen Hilfe und Halt, um den Alltag zu bewältigen", sagte Pfarrer Thammarkan. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Jugendchor Kirchendemenreuth unter der Leitung von Emmi Garg.