Vermischtes Kirchendemenreuth

09.02.2017

Wo ist dieser"Astlweg"? Eine Frage, die sich nicht nur etliche Haberländer stellten. Bürgermeister Gerhard Kellner löst dieses Rätsel nun in der Sitzung des Gemeinderates - und stellt fest, dass ein Teil dringend saniert werden muss.

Die Lösung: Viele kennen den Weg nur unter dem Namen "Punzmannweg". Der "Astlweg" führt von der Staatsstraße nach Windischeschenbach ab der Gärtnerei Punzmann in Richtung Scherreuth. Ein Teil dieses Weges befinde sich in einem schlechten Zustand und müsse dringend saniert werden. Kellner berichtete, dass die angrenzende Straße beim Barbarahof Richtung Denkenreuth in diesem Jahr neu asphaltiert wird.Er schlug vor, den sanierungsbedürftigen Abschnitt am "Astlweg" bei dieser Gelegenheit gleich mit zu asphaltieren. Die Gemeinderäte beauftragten Kellner, sich über die Kosten zu informieren. Das Gremium beschäftigte sich vor der öffentlichen Sitzung mit einer geplanten Änderung des Flächennutzungsplanes. Hintergrund war eine Bauvoranfrage von Johannes Enslein (wir berichteten). In Kooperation mit dem Landratsamt fanden die Räte nun einen "gangbaren Weg".Bei der geplanten Änderung aufgrund des neuen Baugebietes "Am Bühl" in Döltsch werde eine "Änderung des Verfahrensgebietes" berücksichtigt. Am Ortsrand wird nun eine Parzelle von dem zurückgezogenen Baugebiet erhalten bleiben. Durch eine geradlinige Begrenzung ergibt sich laut Kellner ein "ordentlicher Abschluss und eine harmonische Abrundung des Ortsbildes". Die zusätzliche Parzellenreihe sorge zudem für eine bessere Anbindung des Siedlungsgebietes.Für die Breitbandförderung des Bundes vergaben die Räte weitere Beraterleistungen zur Planung. Den Auftrag erhielt als günstigster Bieter die Firma "Corwese" aus Seefeld für 6000 Euro. Zustimmung fand der Bauantrag von Daniela und Florian Hart aus Plößberg, die im Wohngebäude Nr. 9/9A in Döltsch das Dachgeschoss ausbauen wollen.Der Bürgermeister berichtete vom Ergebnis einer Ortsbegehung zum Thema "Bayern-Wlan". Laut Vodafone biete sich ein Hotspot beim Sportplatz an. Die Sendeantenne könnte auf dem Turnhallendach oder dem Feuerwehrhaus installiert werden. Dazu gibt es Fördergelder des Freistaates. Die Kinderkrippe nimmt am 1. März ihren Betrieb auf. Die Einweihung ist am 7. Mai.