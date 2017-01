Vermischtes Kirchendemenreuth

Kreszenz Beer, geborene Bauer, stammte aus Lanz. Beide Eheleute wuchsen in einer Landwirtschaft auf und betrieben nach der Hochzeit den Hof der Familie von Karl Beer weiter. Nach 34 Jahren übergaben sie an Sohn Josef. Die Standesamtliche Trauung der Beers hatte damals der Bürgermeister Josef Hösl in der Altgemeinde Klobenreuth vollzogen.Der Ehe entstammen vier Kinder. Mittlerweilen sind drei Schwiegersöhne, eine Schwiegertochter und neun Enkel hinzugekommen.Zu den Hobbys von Karl Beer zählt die Jagd. Seine Frau handarbeitet gern und kümmert sich um die zwei Kapellen, die zum Anwesen gehören. Eine steht in Denkenreuth, eine in der Nähe vom Barbarahof.Zu den Gratulanten zählten neben Bürgermeister Dr. Gerhard Kellner für die Gemeinde Kirchendemenreuth auch der Pfarrer Markus Nees von der Pfarrei Altenstadt.