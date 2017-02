Freizeit Kirchenthumbach

03.02.2017

Parkplatz-Einweisung bei der Gewerbeschau Pega, Beseitigung einer Ölspur, Bekämpfung des Brands an einer Hausfassade, Rettung einer hilflosen Person in ihrer Wohnung: Die Palette an Einsätzen, die die Aktiven der Feuerwehr 2016 forderten, war groß.

Heinersreuth. Kommandant Andreas Helldörfer berichtete in der Jahreshauptversammlung von acht Alarmierungen. Und um sich für den Ernstfall fit zu halten, wurde in Obertreinreuth eine großangelegte Übung mit mehreren Feuerwehren abgehalten. Über die Sammelbestellung der Marktgemeinde Kirchenthumbach seien drei Jacken und vier Paar Stiefel angeschafft worden. Die Kosten habe die Kommune übernommen.Derzeit gehören der Löschgruppe 22 Aktive und 2 Jugendliche an. Für 2017 kündigte Helldörfer an, dass in Heinersreuth der Zaun am Löschbehälter abgebaut und der Bewuchs auf dem Gelände geschnitten werden soll. Arbeit gebe es auch am Hochbehälter in Lenkenreuth.Ehrungen langjähriger aktiver Mitglieder standen ebenfalls auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung. Für 45 Jahre Dienst zeichnete Andreas Helldörfer Herbert Ziegler aus, den der Kommandant als "Retter der Heinersreuther Feuerwehr" bezeichnete.Vorsitzender Josef Schleicher blickte auf 40 Dienstjahre zurück. Der "Feuerwehrboss" gehe mit gutem Beispiel voran, lobte Helldörfer: Schleicher sei der eifrigste Übungsbesucher. Auch beim Bau der Lagerhalle und bei Arbeiten am Feuerwehrhaus habe sich "der Sepp" große Verdienste erworben. Für 15 Jahre bei den Aktiven wurden Markus Helldörfer und Matthias Friedl geehrt, für 10 Jahre Alexander Friedl.