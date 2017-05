Freizeit Kirchenthumbach

15.05.2017

Neue einheitliche Vereinshemden und -blusen, Umbauten im Siedlerheim, Erneuerung des Geräteparks für die Mitglieder: Das waren bei der Siedlergemeinschaft die herausragenden Projekte in den vergangenen zwölf Monaten. Vorsitzender Markus Kleber blickt deshalb auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

(lep) In der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Dobmann erinnerte Schriftführerin Alexandra Körber an das Veranstaltungsprogramm 2016/2017. Für die Gartenfreunde wurden ein Obstbaumschnittkurs, eine Blumenschmuckbegehung und ein Vortrag über die neuesten Gemüse- und Balkonpflanzen angeboten.Die Kinder durften im Ferienprogramm Insektenhotels bauen und beim Weihnachtsmarkt Sterne aus Papiertüten basteln. Der traditionelle Kappenabend am Faschingssamstag im Café Weinl, das Sommerfest sowie der Jahresausflug zum Dehner-Blumenpark und zur Brauerei Kuchlbauer standen für die geselligen Aktivitäten der Siedlergemeinschaft.Für den verstorbenen dritten Vorsitzenden Rüdiger Stadler legten die Mitglieder eine Gedenkminute ein. Bei der durch den Tod Stadlers erforderlich gewordenen Nachwahl wurde Martina Kroher zur neuen dritten Vorsitzenden gewählt. Als deren Nachfolgerin ist nun Evelyn Renner Beisitzerin.Zweiter Bürgermeister Josef Schreglmann zollte dem Verein Respekt für die vielen verschiedenen Aktionen. Die Kassenprüfer Berthold Schmid und Aisha Buchmann bescheinigten Schatzmeisterin Andrea Kohl eine hervorragende Kassenführung und empfahlen eine Entlastung des Vorstands.Stellvertretender Bezirksvorsitzender Helmut Grünbauer gab einen kurzen Abriss über die Arbeit des Verbandes Wohneigentum. Weiterer Programmpunkt war die Genehmigung der neuen Satzung durch die Mitglieder.Die Ehrung langjähriger Siedler beschloss die gut besuchte Jahreshauptversammlung. Maria Kroher, Albert Friedl, Anita Leipold und Veronika Lehner wurden für jeweils drei Jahrzehnte Treue ausgezeichnet, Gerhard Hey für 20-jährige Zugehörigkeit.