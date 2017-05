Freizeit Kirchenthumbach

02.05.2017

Der Vorstand hat sich vergrößert: Mit einer neuen Jugendbeauftragten geht die Ortsgruppe Kirchenthumbach des Bund Naturschutzes (BN) in die neue Wahlperiode. Silvia Wilterius hat sich zum Ziel gesetzt, wieder eine Kinder- und Jugendgruppe aufzubauen.

Vor den Neuwahlen gab Vorsitzender Reinhold Wilterius in der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Sporer einen Rückblick auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr. In Anwesenheit von Hans Babl, dem Vertreter der BN-Kreisgruppe, berichtete er von mehreren Aktionen zum Thema Fledermaus. So habe er mit dem Fledermausfachmann Markus Liebl an einem Fachseminar in München teilgenommen. Im August organisierte die Ortsgruppe eine mehrstündige Fledermauswanderung mit Liebl und im September wurden 30 Fledermauskästen aufgehängt. Ein schöner Erfolg sei wieder das schon zur Tradition gewordene Sommerfest der Ortsgruppe mit der Band "Manshot" im herrlichen Biergarten der Gaststätte Biemichl gewesen, sagte Wilterius.Außerdem erinnerte er an die jährliche Mahd in Ernstfeld und die große Freilegungsaktion im alten Steinbruch "Kerschgraben". Besonders erfreulich dabei sei gewesen, dass auch mehrere Nichtmitglieder unentgeltlich Hand anlegten, hob der Vorsitzende hervor.Der seit Jahrzehnten brachliegende Steinbruch zeige nach der Entfernung der überhand genommenen wilden Verbuschung nun wieder seine beachtlichen geologischen Besonderheiten. Einem Biotop gleich biete er zahlreichen bedrohten Tierarten, die auf der Roten Liste stehen, wie Schlingnatter und Gelbbauchunke, wieder ideale Lebensbedingungen. Der nachhaltige Erhalt dieses besonders wertvollen Areals werde ein zentrales Anliegen der Ortsgruppe bleiben, machte Wilterius deutlich.Bei den Neuwahlen bestätigten die Naturschützer die bisherigen Vorstandsmitglieder im Amt: Reinhold Wilterius als Vorsitzenden, Rainer Knoll als seinen Stellvertreter, Philipp Kirsch als Kassenwart und Elisabeth Kirsch als Schriftführerin.Zusätzlich in das Gremium gewählt wurde Silvia Wilterius als neue Jugendbeauftragte. Sie stellte gleich einige Ideen vor, mit denen Kindern der Naturschutzgedanke nähergebracht werden soll. So ist neben Besichtigungen örtlicher Besonderheiten auch die Teilnahme an Ferienprogrammen und -aktionen geplant.