09.05.2017

Am Florianstag ehren die Brandschützer ihren Schutzpatron. Die fünf Wehren der Marktgemeinde Kirchenthumbach tun dies traditio-nell gemeinsam - diesmal in Sassenreuth. Anlass dafür waren die Festlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen der Kirche St. Georg. Aber das war nicht das einzige Jubiläum, das an dem Tag gewürdigt wurde.

Sassenreuth. (lep) In Begleitung der Blaskapelle Kirchenthumbach marschierten die Feuerwehrleute aus Kirchenthumbach, Sassenreuth, Heinersreuth, Thurndorf und Neuzirkendorf mit ihren Fahnenabordnungen vom Feuerwehrhaus zur Kirche. Dort feierten sie mit Pater Dr. Benedikt Röder einen Gottesdienst.In seiner Begrüßung ging der Geistliche auf die dem heiligen Georg geweihte Jubiläumskirche ein. Dieser werde oft als Drachentöter dargestellt, auch auf dem Sassenreuther Altarbild. "Der Drache steht als Symbol nicht nur für das Böse, sondern kann auch Feuer spucken." Der heilige Florian "passt da als Patron der Feuerwehr, die für das Löschen zuständig ist, gut dazu".In seiner Predigt brachte Pater Benedikt den bekannten Spruch "Heiliger Sankt Florian, verschon' mein Haus, zünd' andere an" ins Spiel. Er war der Meinung, dass sich der Heilige darüber bestimmt ärgern würde: Denn er handle vielmehr nach dem Floriansprinzip "Den Menschen zur Wehr" - und vor allem "Gott zur Ehr".Im Anschluss trafen sich Brandschützer und Besucher im Feuerwehrhaus und dem angebauten Zelt zu einem gemütlichen Abend. Die Blaskapelle spielte zünftig auf, für das leibliche Wohl sorgte die Feuerwehr Sassenreuth.Deren Führungsriege nahm den Florianstag zum Anlass, langjährige Mitglieder zu ehren. Vorsitzender Stefan Lindner verglich diese mit einer alten Eiche. "Der Baum ist all die Jahre seinem Standort treu geblieben." Dies treffe auch auf die langjährigen Mitglieder zu. "Sie sind damit Stützen unseres Vereins geworden. So wie die alte Eiche nichts umhauen kann, so ist es auch mit ihnen. Sie haben schon vieles erlebt und bringen deshalb einen reichen Erfahrungsschatz ein."Zusammen mit Bürgermeister Jürgen Kürzinger und Kommandant Jürgen Adelhardt zeichnete Lindner 27 Kameraden mit Urkunden aus. Geehrt wurden für 40 Jahre Willibald Bauer und Günther Ehler, für 43 Jahre Rudolf Adelhardt, Heinz Biersack und Gerhard Steger, für 45 Jahre Ludwig Bauer, Ludwig Bernhardt und Manfred Sendlbeck sowie für 47 Jahre Georg Fraunholz, Ludwig Hoffmann, Richard Seemann und Albert Steger.Seit einem halben Jahrhundert gehören Walter Biersack und Alois Lettner der Feuerwehr an, seit 51 Jahren Hans Schleicher und Alois Diertl, seit 52 Jahren Reinhold Preuschl und Hermann Seemann, seit 53 Jahren Karl Albersdörfer, seit 54 Jahren Otto Albersdörfer und seit 55 Jahren Georg Speckner. Auf 58 Jahre Zugehörigkeit blicken Alois Kohl und Gerhard Lohner zurück, auf 60 Jahre Michael Lindner und Ludwig Speckner, auf 62 Jahre Josef Seitz und auf 69 Jahre Alfons Burkhardt.