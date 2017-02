Freizeit Kirchenthumbach

08.02.2017

08.02.2017

"Landesvermessung und Kartierung von 1560 bis 1830" lautet das Thema im "Schaufensterl am Marktplatz" für die Monate Februar und März. Martin Kohl hat dafür außergewöhnliche Geräte und Karten zusammengetragen, darunter jahrhundertealte Landpläne aus der Region. Beim Betrachten wird deutlich, wie hochgebildet die Ingenieure damals gewesen sein mussten, um die Materie zu beherrschen, und das ohne Computer-Unterstützung. Das deutsche Ingenieurwesen hatte und hat weltweit einen herausragenden Ruf - ebenso wie die Zeichner der Landpläne und Atlanten.

Als Raritäten zu bewundern sind eine Karte von Kirchenthumbach aus der Vogelperspektive, Nivelliergeräte, Höhen- und Winkelmesser, Meterstäbe in Großmaß-Einheiten, ein Kartenlineal zum Parallel-Verschieben und ein Additiator (Rechenmaschine). Bestaunt werden kann auch ein Landplan von 1560, auf dem alte Burgen und Schlösser sowie bedeutende Orte der Region verzeichnet sind, ein "Storchenschnabel" zum Maßstab-Vergrößern und ein Planimeter (Flächenmesser) sowie ein weiteres Flächenmaßgerät.Zudem liegt ein Bleistiftspitzer auf. Ins Auge stechen sofort ein 60 Kilogramm schwerer, aus Sollnhofener Kalk bestehender Lithographiestein von 1803 mit einer Teilansicht der Stadt Bamberg und ein Ortsplan von Kirchenthumbach aus dem Jahr 1830. Von den Lithographiesteinen gibt es in Bayern noch 30 000 Stück. Sie sind in München eingelagert, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Eine Kartendruckplatte von anno dazumal vervollständigt die kleine Ausstellung.