10.02.2017

Das Druckwerk ist fertig und kann unter das Volk gebracht werden: Zum Jubiläum "75 Jahre Kirche Sassenreuth" hat die Pfarrei Kirchenthumbach unter Federführung von Pater Dr. Benedikt Röder eine Festschrift herausgegeben. 800 Stück haben die Druckmaschine verlassen. Die Pfarrangehörigen erhalten die Publikation kostenlos mit einem der nächsten Pfarrbriefe.

Bischof zelebriert Festgottesdienst Gefeiert wird das Jubiläum "75 Jahre Sankt Georg Sassenreuth" vom 5. bis 7. Mai. Den Auftakt macht am Freitag, 5. Mai, um 19 Uhr ein Benefizkonzert mit dem Kindersingkreis, dem Duo Anna und Daniel Zeitler sowie der Flötengruppe unter Leitung von Lisa Kroher. Anschließend ist Sektempfang im Feuerwehrhaus. Am Samstag, 6. Mai, feiern die fünf Feuerwehren der Marktgemeinde den Florianstag, unter anderem mit einer Messe um 19 Uhr. Der Pontifikalgottesdienst am Sonntag, 7. Mai, beginnt um 10 Uhr. Hauptzelebrant ist Bischof Dr. Rudolf Voderholzer. Festbetrieb am Feuerwehrhaus schließt sich an. Beendet wird die Jubiläumsfeier um 17 Uhr mit einer feierlichen Maiandacht mit der Gesangsgruppe "Augenblicke". (ü)

Sassenreuth. Im Altarraum der Kirche St. Georg präsentierte Röder das 48-seitige Heft. Mit dabei waren Bürgermeister a. D. Fritz Fürk, das Mesnerehepaar Aurelia und Michael Lindner, Waltraud Seemann, die in und um die Kirche unter anderem für Sauberkeit und Blumenschmuck verantwortlich zeichnet, sowie Dieter Windisch, der ehrenamtlich das Festlogo entworfen und dafür viel Lob eingeheimst hat.Die Festschrift beschreibt mit zahlreichen Illustrationen die Bauhistorie des Gotteshauses. Die Geschichte der Glocken kann ebenso nachgelesen werden wie die Vita des Kirchenerbauers Pfarrer Leonhard Zechmeier. Dargestellt werden auch die Kapellen der ehemaligen Gemeinde Sassenreuth. Erinnert wird nicht zuletzt an den "Girglsdoch" 23. April, der früher in Sassenreuth wegen des Kirchenpatroziniums ein Feiertag war.Bei der Vorstellung der Festschrift dankte Röder Fritz Fürk, der Familie Lindner, Michaela und Daniel Zeitler, Georg Paulus, Anni Gebhardt, Marga Wallner, Anna Meier und Dr. Camila Weber für die Unterstützung bei der Erstellung. Er selbst wies in seinem Vorwort auf die Bedeutung der Sassenreuther Kirche hin: Diese sei neben der Kirche in Wolfskofen, die für die umgesiedelten Familien aus dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr ab 1939 errichtet wurde, das zweite Gotteshaus in der Diözese Regensburg, das während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde.Der Geistliche würdigte neben den vielen Menschen aus der ehemals eigenständigen Gemeinde Sassenreuth, die den Bau durch Spenden und Arbeitsdienst ermöglicht haben, vor allem den Erbauer Pfarrer Leonhard Zechmeier: Diese beeindruckende Persönlichkeit habe die Konfrontation mit den Nationalsozialisten nicht gescheut und sei nur wegen gesundheitlicher Probleme der sogenannten Schutzhaft entgangen.Zwar habe Fritz Fürk anlässlich der 50-Jahr-Feier im Jahr 1992 in der Festschrift "Kirchen- und Gemeindechronik Sassenreuth" bereits alles Wesentliche geschrieben, doch verdiene es die Besonderheit der Sankt Georg-Kirche, noch einmal gewürdigt zu werden, erklärte Röder. Außerdem lägen nur noch wenige Exemplare der Publikation vor.