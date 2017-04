Kultur Kirchenthumbach

27.04.2017

Die ersten Sonnenstrahlen des Tages kamen durch die Fenster des Thurndorfer Pfarrheimes, als der offizielle Teil der Buchvorstellung von Dr. Mathias Hensch begann. Die Gäste deuteten das als gutes Omen für das frisch erschienene Werk über "Die Burg der Herren von Thurndorf".

Grabungskampagnen Anlässlich der Erweiterung des Thurndorfer Friedhofes waren 1999 imposante Reste eines mittelalterlichen Turmstumpfes entdeckt worden, der zu einer ehemaligen Burganlage gehörte. Es begannen archäologische Untersuchungen.



2000 und 2002 folgten weitere Grabungskampagnen, im Laufe derer weitere Bereiche der einstigen Burganlage zum Vorschein kamen. Diese Grabungen lieferten wichtige Erkenntnisse zur Entwicklung des fast vergessenen Burgorts.



Diesem kam im Hochmittelalter eine zentrale Bedeutung bei der Herrschaftsorganisation in der nördlichen Oberpfalz zu. Fest steht, dass die Herren von Thurndorf im elften Jahrhundert eine wichtige Rolle im Komplex der Grafen von Sulzbach inne hatten. (lep)

Hensch setzt darin die bauliche Entwicklung der Kernburg in den geschichtlichen Kontext, bezogen auf Thurndorf und den Nordgau. Das Buch sei ein wissenschaftliches Werk und "vielleicht etwas trocken", erklärte er. "Wenn man sich aber in die Materie etwas einliest, es vertieft, erfährt man viel vom 'Wie' und 'Was' von früher."Zur Vorstellung der von der Marktgemeinde Kirchenthumbach herausgegebenen und von zahlreichen Institutionen finanziell geförderten Publikation hieß Bürgermeister Jürgen Kürzinger viele Vertreter von Behörden, Vereinen und Institutionen willkommen, die an dem Projekt beteiligt waren. Das waren das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, das Amt für ländliche Entwicklung im Bezirk Oberpfalz, das Landratsamt Neustadt/WN, die Otnant-Gesellschaft sowie die Pfarrei mit Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung Thurndorf. Auch einige Marktgemeinderäte und Mitarbeiter der Buchhandlung Bodner waren gekommen.Kürzinger bedankte sich bei allen Beteiligten und wünschte, "das dieses Buch viele interessierte Leser findet und damit die Liebe zu unserer Heimat und das historische Bewusstsein gefestigt werden". Thurndorf habe ihr viel Freude, aber auch Ärger eingebracht, erklärte Dr. Silvia Codreanu-Windauer von der Denkmalpflege Regensburg in ihrem Grußwort. Nach 18 Jahren halte sie nun das Buch in der Hand, was sie mit Stolz erfülle. "Ein Buch ist ein Buch und wer schreibt, der bleibt", sagte sie.Weitere Grußworte sprachen Bernhard Schonath vom Amt für ländliche Entwicklung, Franz Eller von der Kirchenverwaltung Thurndorf, Cornelia Götz von der Otnant-Gesellschaft und Verleger Eckhard Bodner. Sie alle betonten, dass das Projekt nicht einfach gewesen sei. Aber jetzt sei man stolz und dankbar, das Erbe für die Menschheit erhalten zu haben. Das 248 Seiten starke Buch (ISBN 978-3-939247-75-3) ist im Verlag der Pressather Buchhandlung Bodner erschienen und zum Preis von 24,90 Euro erhältlich.