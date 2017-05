Politik Kirchenthumbach

05.05.2017

12

0 05.05.201712

Eigentlich sollte der Marktgemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch den Billigungs- und Auslegungsbeschluss für das Gewerbegebiet "Weiherwiesen II" fassen. Doch soweit kam es nicht. Der Tagesordnungspunkt wurde kurzfristig gestrichen.

Die Wiese, auf der das Gewerbegebiet entstehen soll, bleibt noch etwas länger grün. Bürgermeister Jürgen Kürzinger nahm das Thema auf Wunsch des beauftragten Planungsbüros NRT von der Agenda. Gründe dafür nannte er nicht. Somit werden auch in absehbarer Zeit keine Bagger und Lastwägen für die Erschließung des Areals rollen. Ursprünglich hätten die Bauarbeiten schon im vergangenen Jahr losgehen sollen.In einem weiteren Tagesordnungspunkt beschloss das Gremium einstimmig die Aufstellung eines qualifizierten Bebauungsplanes für das Wohngebiet "Sandbrunnen IV" entlang der Kreisstraße NEW 43 gegenüber dem Ortsteil Burggrub. Das Projekt kann somit weiter vorangetrieben werden. Alfred Rauch, der Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft, machte aber wenig Hoffnung auf rasche Fortschritte: "Ich denke, dass vor Ende des Jahres nicht viel geschehen wird, bis alle nötigen Formalien erledigt sind."Eine weitere Änderung des Bebauungsplanes "Sandbrunnenweg" (Bereich "Im Anger") ist nötig, da das Regenrückhaltebecken in der Bachgasse bislang über keine eigene Zufahrt verfügt. "Es gibt keine Möglichkeit, mit Fahrzeugen und Gerätschaften zur Pflege des Beckens auf das eigene Grundstück zu kommen. Das Grundstück wurde damals ohne Zufahrt erworben", erläuterte Bürgermeister Jürgen Kürzinger."Daher ist es ein positiver Aspekt, dass im Zuge des abgeschlossenen Bebauungsplanes die Gemeinde eine Zufahrt zum eigenen Grundstück erhält." Die Räte votierten einstimmig für eine Änderung des Bebauungsplanes.Kürzinger informierte schließlich das Gremium, dass Bürger ihn auf den schlechten Zustand des Haselweges zwischen Bachgasse und Görglaser Straße aufmerksam gemacht hätten. Er habe den Bauhof beauftragt, sich über mögliche Sanierungs- und Ausbesserungsmaßnahmen Gedanken zu machen.