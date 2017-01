Politik Kirchenthumbach

26.01.2017

Wasser- und Abwasserversorgung, Ortsumgehung, Fördergelder: Diese Themen nahm Marktgemeinderat Daniel Götz in der Jahreshauptversammlung der Christlichen Wählergemeinschaft (CWG) unter die Lupe. Die Aussagen von Bürgermeister Jürgen Kürzinger dazu nannte er "teilweise fahrlässig und unseriös".

Gebetsmühlenartig spreche die Verwaltung davon, dass "Altlasten" aufgearbeitet werden müssten, weil die "Vorgängerregierung" nichts unternommen habe, sagte Götz. Richtig sei dabei zunächst, dass der Fremdwasseranteil im Abwassersystem zu hoch sei. Um die Schwachstellen zu finden, hätten der alte Gemeinderat unter Beteiligung der jetzigen drei Bürgermeister und seit 2014 auch der neue Gemeinderat richtigerweise entsprechende Analysen in Auftrag gegeben. Diese müsse das amtierende Gremium jetzt umsetzen und die nötigen Reparaturen und Sanierungen in Auftrag geben, forderte der CWG-Rat. Wer also sage, es sei alles in der Vergangenheit versäumt worden, liege schon sachlich falsch."Es ist unehrlich, jetzt permanent die Schuld den anderen in die Schuhe zu schieben", merkte Götz an. Das glaube inzwischen auch niemand mehr. "Es wird in diesem Bereich maßlose Panikmache betrieben, um sich in ein schönes Licht zu stellen." Nach aktueller Lage seien nur elf Prozent der Kanalleitungen sanierungsbedürftig. Der Bürgermeister spreche aber zu Unrecht von einem maroden Kanalnetz insgesamt.Vermehrte Wasserrohrbrüche gebe es mindestens seit 2015, stellte Götz fest. Bis heute liege kein endgültiges Konzept der derzeitigen "Regierung" vor, wie dieses Problem behoben und die Kosten dafür finanziert werden sollen. Immer wieder werde behauptet, die Dorferneuerung gewähre keine Zuschüsse mehr. Allerdings habe 2016 noch eine stattliche Förderung für die Sanierung des Pfarrheimes ausgehandelt werden können.Ständig wiederhole die CWG-Fraktion in den Sitzungen das Ansinnen, die Verwaltung möge sich um Fördergelder bemühen, doch relevante Erfolge seien nicht sichtbar. In der Bürgerversammlung habe Bürgermeister Jürgen Kürzinger mitgeteilt, dass er keine Fördergelder bekomme, da er keine Investitionen in Richtung Sanierung und Verbesserung nachweisen könne. "Auch hier wieder Panikmache und Halbwahrheit", kritisierte Götz: Es gebe auf Antrag der CWG eine von der Verwaltung offengelegte Aufstellung an Investitionen von 1,7 Millionen Euro allein im Abwasserbereich.Ohne Fördergelder lebe die Marktgemeinde von der Substanz, machte der CWG-Rat deutlich. "Die derzeit mögliche großzügige Unterstützung von Vereinen und die Ausgabensteigerungen im Personalwesen wären nicht möglich, wenn 2014 kein geordneter Haushalt übergeben worden wäre", betonte er.