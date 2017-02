Politik Kirchenthumbach

05.02.2017

05.02.2017

Jetzt können die Kirchenthumbacher unter drei Bestattungsinstituten wählen. Das Speichersdorfer Unternehmen Neumann erhielt in der Marktgemeinderatssitzung (wir berichteten) das einstimmige Ja des Gremiums. Es sei nichts Schlimmes, einen dritten Bestatter zuzulassen, bemerkte Bürgermeister Jürgen Kürzinger. Die Firma Neumann hatte sich mit Schreiben vom 22. November 2016 um eine Bestattungsgenehmigung auf dem städtischen Friedhof beworben und unter anderem auf den Erfahrungsschatz der 16 Mitarbeiter bei ihrer Tätigkeit in 60 Friedhöfen, unter anderem in Kemnath, Pegnitz, Creußen und Eschenbach verwiesen. Das Thema Urnenstelen werde im März beackert, befand der Bürgermeister auf Anfrage.