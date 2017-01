Politik Kirchenthumbach

25.01.2017

"Der Weg ist das Ziel." Mit dem Zitat des chinesischen Gelehrten Konfuzius verglich Daniel Götz in der Jahreshauptversammlung (wir berichteten) die Arbeit seiner Partei in Kirchenthumbach. Die CWG setze sich dafür ein, den richtigen Weg zu den Zielen zu finden. Vor allem dann, wenn sie der Meinung sei, dass die "Regierung im Rathaus" den richtigen Weg aus den Augen verloren habe.

Konzept für Wanderweg

Bauliche Mängel

Sachliche Kritik müsse nach den Worten von Götz sein, ohne Diffamierungen und Beleidigungen. Der bloße Wohlfühlkurs bringe die Gemeinde schließlich nicht weiter. Panikmache sei nicht angesagt, doch falsche Darstellungen müssten angesprochen werden.Positiv entwickelt habe sich fraktionsübergreifend die Zusammenarbeit im Marktgemeinderat. Vorschläge, egal von wem, würden sachlich, manchmal auch kontrovers, aber immer mit dem Ziel, die Gemeinde voranzubringen, diskutiert und dann beschlossen. Die anstehende Pfarrheimsanierung werde vom gesamten Gremium einstimmig unterstützt - mit immerhin 23 000 Euro. 50 000 Euro Förderung erhält die Pfarrei zudem aus dem Topf der Dorferneuerung. Götz hob hervor, dass sich die Zusammenarbeit zwischen Marktgemeinde und Kirchengemeinde in den letzten drei Jahren nach Irritationen am Anfang deutlich verbessert habe.Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Sassenreuth, der begonnen hat, war auch Thema. Hier gelte ebenfalls: "Der Weg ist das Ziel." Leider sei der Baufortschritt durch Gerichtsverfahren seit Herbst 2016 blockiert, was vermutlich durch eine bessere Vorabplanung verhindert hätte werden können. Götz hegte Zweifel, ob alle Förderquellen wirklich konsequent ausgeschöpft worden seien. Die Bürger würden noch große Augen bekommen, wenn ihnen die Zahlungsbescheide zugestellt werden.Ein weiterer Punkt auf der Liste war der Aussichtsturm in Thurndorf, dessen Planung gegen die Stimmen der CWG umgeworfen worden sei. Die Höhe sei reduziert und die Plattform gestrichen worden. Was nach wie vor fehle sei die Anbindung an den Hauptort mit einem Wanderweg und Hinweistafeln. Ein Konzept dazu liege vor, ebenso eine Förderzusage. Im Rathaus erkenne man laut Götz nicht die Bedeutung kultureller Alleinstellungsmerkmale der Gemeinde wie die Ausgrabungsstätte in Thurndorf (Turmstumpf/Theophilusglocke).Götz kam zu dem Fazit: Es fehle den Gemeindeverantwortlichen gerade in kultureller Sicht der nötige Weitblick. Zur bevorstehenden Sanierung der Schule meinte der Redner, ein geordneter Schulbetrieb müsse im Vordergrund stehen. Leider habe sich die Verwaltung viel zu lange hinter den beauftragten Rechtsanwälten versteckt, um zu klären, wie es mit der Zusammenarbeit mit dem bisher beauftragten Architekten weitergehe und damit viel Zeit verloren. 2015 sei Einigkeit im Gemeinderat erzielt worden, vom Bau einer Kulturhalle abzurücken.Die Zahlen, die der CWG-Fraktion vorliegen (Sommer 2015), besagen für den Schulhausumbau Kosten von maximal 3,5 Millionen Euro. Davon kann mit 40 Prozent Förderung gerechnet werden. Damit betrage der Gemeindeanteil laut Götz etwas über zwei Millionen und nicht fünf Millionen Euro wie bei der Bürgerversammlung im Herbst 2016 von Bürgermeister Jürgen Kürzinger verkündet worden sei.Der aktuelle Gemeinderat habe niemals eine Planung mit fünf Millionen Euro unterstützt. Kürzinger betreibe Panikmache, indem er falsche Zahlen verbreite. Die Schulsanierung mit Zeitplan bis 2018/2019 sei kaum mehr realisierbar. Bauliche Mängel vor allem an den Sanitäranlagen seien unübersehbar und nicht mehr aufschiebbar. Eine Lösung durch die Gemeinde sei nicht in Sicht. Auch bei den Sanitäranlagen der Schulturnhalle, wo dringender Sanierungsbedarf erkannt worden sei, habe sich faktisch nichts getan, obwohl Haushaltsmittel bereitstünden.Weitere Projekte, die nicht erreichten worden seien, listete Götz auf: kein vollständig abgeschlossener Breitbandausbau, kein Baugebiet "Sandbrunnen IV" bebaubar, kein Baugebiet "Im Anger" bebaubar, kein fertiges erweitertes Gewerbegebiet "Weiherwiesen", keine Fördertöpfe in Aussicht, stark angestiegene Personalkosten, kein Konzept, wie es mit der Schule weitergeht, kein Konzept, wie es mit dem zunehmenden Leerstand im Ortskern Kirchenthumbach weitergeht, und kein Konzept für die Industrieruine Prüschenk.