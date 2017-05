Politik Kirchenthumbach

28.05.2017

300 Kilometer Kreisstraßen sind im Landkreis auf den Karten verzeichnet. Die SPD-Kreistagsfraktion thematisierte das Kreisstraßennetz in ihrer Sitzung im Kirchenthumbacher Rathaus.

Fraktionsvorsitzender Günter Stich hatte dazu Baudirektor Gerhard Kederer vom Staatlichen Bauamt eingeladen. Einen kurzen Überblick gab Kederer über die derzeit laufende Maßnahme der NEW 33 Hagendorf-Miesbrunn sowie die NEW 24 Wollau- Pressath, die sich in der Ausschreibung befindet. Das Staatliche Bauamt könne nur bauen, was bestellt sei, betonte Kederer. Die Verkehrsfrequenz könne nicht das alleinige Kriterium für ein Bauprogramm darstellen. Die letzte Verkehrszählung stamme aus dem Jahr 2015 und werde alle fünf Jahre aktualisiert. Ausbauzustand, Regelquerschnitt und Linienführung müssten einbezogen werden. Bei genauerer Betrachtung könne aus einem geplanten Deckenaufbau auch ein Vollausbau werden. Ein bestandsorientierter Ausbau könne mit 0,5 Millionen Euro für den Kilometer gefördert werden, ein Vollausbau schlage mit 1,5 Millionen Euro zu Buche.Oftmals würde aber ein kleinerer Ausbau reichen, meinten die SPD-Kreisräte. Zudem müssten der Schwerlastverkehr oder auch der landwirtschaftliche Verkehr mit größeren Maschinen in Betracht gezogen werden. Alle fünf Jahre führe der Freistaat eine Zustandserfassung seiner Straßen durch. Risse, Straßenbelag und Spurrillen würden erfasst und so eine gewisse Dringlichkeit abgeleitet. Die nächste Zustandserfassung werde 2019 erfolgen. Es bestehe die Möglichkeit, dass auch die Kreisstraßen zusammen mit den Staatsstraßen einer derartigen Prüfung unterzogen werden. Die Oberste Baubehörde würde dies begrüßen, verriet der Baudirektor.Die SPD-Fraktion befürworte eine erstmalige Bestandserfassung des Kreisstraßennetzes und damit eine Feststellung von Dringlichkeiten, meinte Fraktionschef Stich. Natürlich müsse über die Details einer Umsetzung auch weiterhin intensiv beraten werden, ergänzte stellvertretende Landrätin Margit Kirzinger.Derzeit plane das Bauamt die Ortsdurchfahrten Neuhaus, Neustadt am Kulm und Luhe sowie die Ortsumgehung Mantel, ebenso die Brücke in Böhmischbruck. Zudem müsse ein Einstieg in die Planungen der Zottbachbrücken erfolgen. Fritz Betzl verwies auf die Handlungsfelder der Staatsstraße 2181 und auch der Altfall der Brücke Buch müsse erledigt werden, forderte Bürgermeister Ernst Schicketanz.