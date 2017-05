Sport Kirchenthumbach

12.05.2017

9

0 12.05.2017

Tennis: Sieben Jugendteams Die Tennissparte verfügt derzeit über acht Mannschaften, darunter sieben Jugendteams. Dies sei Zeichen einer sehr guten Nachwuchsarbeit, erklärte Spartenleiter Armin Sobirey erfreut.



Beeindruckt zeigte er sich auch von der Leistung der Herrenmannschaft. "Nachdem wir letztes Jahr in die Kreisklasse 1 aufgestiegen sind, haben wir heuer einen sehr guten zweiten Platz erreicht." Angesichts des großen Potenzials der Spieler sei es durchaus realistisch, im nächsten Jahr die Bezirksklasse zu erreichen.



Für Jugendliche hielt die Sparte erneut das Sommer-Tennis-Camp ab, bei dem die Teilnehmer in intensiven und abwechslungsreichen Einheiten ihre motorischen und spielerischen Fähigkeiten weiterentwickelten. Zusammen mit dem Hauptverein organisierte die Sparte wieder erfolgreich "Dumba bebt". (dfr)

(dfr) Für die Verantwortlichen im Nachwuchsfußball des Sportclubs ist es eine große Herausforderung: Die Mädchen und Buben widmen sich lieber Playstation und Wii statt herumzutoben. "Wir müssen immer mehr Koordination mit den Kindern trainieren, weil natürliche Bewegungsabläufe fehlen. Das liegt daran, dass sie heutzutage lieber vor Konsolen sitzen anstatt auf den Fußballplatz zu gehen", erklärte E-Jugend-Trainer Greg Penniere in der Jahreshauptversammlung.

Aber es gab auch Positives aus dem Nachwuchsbereich zu berichten. "Wir haben insgesamt 121 Jugendliche im Spielbetrieb. Dabei sind die G- und F-Mannschaften noch gar nicht eingerechnet", teilte Abteilungsleiter Stephan Schmidt mit. Und: "Erstmals können wir heuer drei F-Jugend-Teams stellen. Das gab es in der Geschichte des Sportclubs noch nie." Für die nächste Saison sei geplant, eine B-Jugend für den Spielbetrieb zu melden. Erfreulich sei zudem, dass die A-Jugend wieder in die Kreisklasse aufgestiegen ist. Auch mit den Mädchenmannschaften ist der SC zufrieden. "Wir haben zwar weite Strecken zu fahren, aber es macht großen Spaß, mit den Mädels zusammenzuarbeiten. Mit etwas Glück können wir sogar noch Meister mit den B-Juniorinnen werden", informierte Michael Hagenburger. Insgesamt werden in den nächsten Jahren viele Spieler in den Jugendbereich nachrücken. Dem demografischen Wandel wird somit erfolgreich entgegen gewirkt.Dominik Fraunholz, Abteilungsleiter Herrenfußball, berichtete von hoher Trainingsbeteiligung und gutem Zusammenhalt. Allerdings ließen die Ergebnisse der "Ersten" in dieser Saison sowohl auswärts als auch zu Hause "etwas zu wünschen übrig". Mit dem Abstieg habe das Team in dieser Spielzeit aber nichts mehr zu tun. Mit dem Heimsieg gegen die SpVgg SV Weiden II sei die Kreisliga für 2017/2018 endgültig gesichert worden. Die Reserve schlage sich wie in den vergangenen Jahren wacker und werde auch nächste Saison in der A-Klasse spielen.