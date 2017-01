Vermischtes Kirchenthumbach

27.01.2017

500 Jahre Reformation: für die Kirchen ein großes "Christenfest". Die evangelische Kirchen- und die katholische Pfarrgemeinde hatten deshalb zum ökumenischen Gottesdienst eingeladen. Ökumenisch ging es auch beim Lutherzoigl zu, als Kirchenthumbachs katholischer Pfarrer Parallelen zu Martin Luther zog.

Zitate Was Martin Luther über Bier sagt ...



Kirchenthumbach. (rfü) Pater Benedikt trug zum Finale einige Zitate Luthers über Bier vor:



"Ein Schluck Wasser oder Bier vertreibt den Durst, ein Stück Brot den Hunger, Christus vertreibt den Tod."



"Wer das Bierbrauen erfunden hat, der ist ein Unheil für Deutschland gewesen."



"Der Wein ist gesegnet und hat ein Zeugnis in der Schrift, das Bier aber gehört zur menschlichen Überlieferung."



"Gott selbst hat den Menschen im Getreide die beiden Grundformen der Nahrung gegeben, Brot und Bier. Wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken."



"Ich trinke lieber eine Kanne Bier gegen den Teufel und damit verachte ich ihn."

Symbolisch ragte im Altarraum eine Mauer in die Höhe, die die Spaltung der Christen, aber auch das Niederreißen der Mauer versinnbildlichen sollte. Der Bau einer Mauer beim Sündenbekenntnis, ihre Präsenz während der Wortverkündigung und schließlich der Umbau dieser Mauer zu einem Kreuz als Hoffnungszeichen sollten die Christen beider Konfessionen ermutigen, heillose Trennungen beim Namen zu nennen und mit Gottes Hilfe zu überwinden. Neben Pfarrerin Anne Utz und Pater Benedikt Röder gestalteten die Liturgie Sabine Ganswohl, Ingrid Heimberg, Jasmin Gläser und Otmar Buchmann mit.Nach dem Gottesdienst versammelten sich im Gagglhof die Gläubigen zum Lutherzoigl mit deftigen Brotzeiten und Musik von Ludwig Lindner auf der Quetsch'n und Sepp Leipold, der ihn mit der Teufelsgeige begleitete. Die Tischrede hielt auf Bitten von Pfarrerin Anne Utz Pater Benedikt Röder. Er zeigte immer wieder Parallelen zwischen Martin Luther und sich selbst auf.In Luthers Haushalt lebten viele Menschen: Mit seiner Frau Katharina von Bora hatte er sechs Kinder. Außerdem lebten noch Verwandte Katharinas und auch sechs Kinder von Luthers Schwester, Hausangestellte und Studenten im Haus. Zusammen dürften 40 Personen zu verköstigen gewesen sein, und alle saßen an einer großen Tafel mit Luther am Kopfende. Und so wurde die Tischgesellschaft zum Auditorium für Luthers sogenannte Tischreden. Zum Leben Luthers sagte Pater Benedikt: Der Name Luther wird auf den seit etwa 1302 in Möhra ansässigen Ritter Wigand von Lüder zurückgeführt, der aus dem Adelsgeschlecht von Lüder aus Großenlüder bei Fulda stammte, etwa 20 Kilometer von Pater Benedikts Heimatdorf entfernt. Somit gebe es hier eine erste Gemeinsamkeit.Mit etwa sieben Jahren besuchte Luther die Mansfelder Stadtschule, die er 1497 verließ, um für ein Jahr an die Magdeburger Domschule zu wechseln. Und hier kann Röder eine zweite Beziehung zu Luther aufbauen, denn in der Domkirche befand sich einst das Grab des Ordensgründers, des heiligen Norbert von Xanten. Norbert, der 1121 in Prémontré den Orden der Prämonstratenser stiftete, wurde 1126 Erzbischof von Magdeburg. Luther trat gegen den Willen seines Vaters am 17. Juli 1505 in das Kloster der Augustiner-Eremiten in Erfurt ein. Hier lebte er nach der Augustinusregel, nach der auch die Prämonstratenser leben - und so könne Röder eine dritte Verbindung zu Martin Luther ziehen. Im Jahr 1511 unternahm er im Auftrag seines Ordens eine Romreise. Auf den Knien erklomm er die Heilige Treppe am Lateran - und hier stellte Pater Benedikt eine weitere Parallele zu Luther her, denn er habe bei seiner ersten Romwallfahrt als Jugendlicher ebenfalls die heilige Stiege erklommen.1511 kam Luther nach Wittenberg, wo er ein Jahr später zum Doktor der Theologie promovierte, "was mich auch mit ihm verbindet. Dann hört es aber wissenschaftlich bei mir auch schon auf", sagte Röder. Er ging dann auf Luthers 95 Thesen gegen den Ablasshandel im Jahr 1517 ein, worauf sich ja das 500-jährige Luther-Jubiläum bezieht, die folgende jahrhundertelange feindliche und ablehnende Haltung von Katholiken und Protestanten gegeneinander sowie das gute ökumenische Miteinander heute. Pater Benedikt befasste sich auch mit dem Thema Bier: Der Reformator trank gerne Bier - und hier könne er eine letzte persönliche Beziehung zu ihm herstellen.Schon als Mönch dürfte Luther sein tägliches Bier erhalten haben. Im Hause Luthers gehörte es zu den Aufgaben seiner Ehefrau Katharina, Bier zu brauen. Sie schien ihr Handwerk, das sie im Kloster erlernt haben dürfte, gut zu verstehen. Im Jahr 1534 schickte Luther aus Dessau einen Brief nach Hause, in dem es heißt: "Gestern musste ich daran denken, dass ich ein sehr gutes Bier daheim habe und dazu eine schöne Frau. Und du tätest wohl, dass du mir den ganzen Keller meines Weins herüber schicktest, und eine Flasche deines Biers." (Zitate)