04.05.2017

Die Bürger von Sassenreuth - und mit ihnen die gesamte Pfarrgemeinde - sind in Festtagsstimmung: Ab heute feiern sie drei Tage lang das 75-jährige Bestehen ihrer Dorfkirche. Dazu kommt auch ein hoher Gast: Hauptzelebrant des Pontifikalgottesdienstes am Sonntag ist Bischof Dr. Rudolf Voderholzer.

Nazis verhängen Baustopp

Zechmeiers Lebenswerk

Das Festprogramm Das Festprogramm: Heute, Freitag 5. Mai, um 19 Uhr Benefizkonzert mit dem Kindersingkreis, dem Duo Anna und Daniel Zeitler sowie der Flötengruppe unter Leitung von Lisa Kroher und Entzündung der Jubiläumskerze. Anschließend lädt die Pfarrei zum Sektempfang ein. Es wird ein Jubiläumssecco angeboten. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die St.-Georg-Kirche wird gebeten.



Der Samstag, 6. Mai, steht ganz im Zeichen der Feuerwehren. Um 18 Uhr läuten die Glocken zur Floriansmesse. Daran teil nehmen alle fünf Wehren aus dem Gemeindebereich Kirchenthumbach. Anschließend werden im Festzelt neben dem Feuerwehrhaus verdiente Brandschützer geehrt.



Die Feierlichkeiten am Sonntag, 7. Mai, beginnen um 9.45 Uhr mit einem Kirchenzug mit der Blaskapelle Kirchenthumbach vom Feuerwehrhaus zum Gotteshaus. Um 10 Uhr wird Bischof Dr. Rudolf Voderholzer aus Regensburg einen Pontifikalgottesdienst in der Jubiläumskirche zelebrieren (Kollekte für das Gotteshaus). Anschließend ist Mittagessen und Festbetrieb im Festzelt. Ab 14 Uhr wird Kaffee und Kuchen angeboten. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Jugendblaskapelle Kirchenthumbach. Die Festtage enden um 17 Uhr mit einer feierlichen Maiandacht mit der Gruppe "Augenblicke" in der Kirche. (ü)

Wolfskofen: Kirche für katholische Umsiedler Im gesamten Bistum Regensburg wurden während des Nazi-Regimes nur zwei Kirchen gebaut: in Sassenreuth und im niederbayerischen Wolfskofen. Der Neubau dort hatte einen besonderen politischen und militärischen Hintergrund. Im Jahr 1938 wurde der Truppenübungsplatz erweitert. Die Reichsumsiedlungsgesellschaft (RUGES) siedelte damals sehr viele, meist bäuerliche Familien unter anderem nach Wolfskofen auf Grundstücke des Fürsten Thurn und Taxis um. Die ausschließlich katholischen Umsiedler forderten von der RUGES einen Kirchenbau, den die Nazis letztendlich auch genehmigten - schließlich hatten die militärischen Belange Vorrang und der Umsiedlungsprozess beziehungsweise die Räumung des Gebiets durfte keinesfalls verzögert werden. Insgesamt waren 780 Familien mit über 3500 Personen betroffen. 579 davon besaßen eigene Anwesen, die anderen Familien waren Mieter oder Pächter. (ü)

Sassenreuth. Seltsam mutet die Entstehungsgeschichte des Gotteshauses an, das dem heiligen Georg, einem der 14 Nothelfer, geweiht ist. Gezwungenermaßen erinnert es an den antireligiösen Zeitgeist des Dritten Reiches.Schon 1937 waren sich Pfarrer Leonhard Zechmeier, die katholische Kirchenverwaltung sowie der Sassenreuther Gemeinderat mit Bürgermeister Josef Fichtl einig, dass das Dorf eine Kirche braucht. Der Hauptgrund: Nach den Bestimmungen des Hitler-Regimes war es verboten, in der Schule Religionsunterricht zu erteilen. Dieser durfte nur in einem der Kirche gehörenden Raum abgehalten werden.Konkrete Form nahm der Wunsch nach einem eigenen Gotteshaus am 4. März 1938 an. An diesem Tag richtete Zechmeier an den Regensburger Bischof Michael Buchfelder die Bitte um einen Zuschuss von 8000 Mark. Bereits am 24. März bewilligte der diözesane Oberhirte eine einmalige Zuwendung von 5000 Mark - der Grundstock für den Kirchenbau war gesichert.Nachdem die Bauersleute Anton und Franziska Bernhard ein 285 Quadratmeter großes Grundstück und die Landwirte Bauholz kostenlos zur Verfügung gestellt hatten, wurde mit der Errichtung begonnen. Unter tatkräftiger Mithilfe der Einwohner erfolgten unter Leitung von Maurermeister Paulinus Fraunholz die Arbeiten. In Hand- und Spanndiensten wurden das Fundament ausgehoben, die Grundmauern und die Kellerdecke errichtet. Zur Freude der Sassenreuther und der gesamten "Gmoi" wuchsen die Mauern zusehends und das Richtfest rückte näher.Doch dann ließen die Nazis den Kirchenbau einstellen. Pfarrer Leonhard Zechmeier schrieb unzählige Briefe, unter anderem an das Landratsamt, die Bezirksregierung in Regensburg, das Ministerium in München und den Reichsarbeitsminister in Berlin. Erst am 10. Oktober 1940 hob der Gebietsbeauftragte für den Wehrkreis XIII den Baustopp auf.Endlich konnten der Dachstuhl gesetzt, die Innenarbeiten geplant und die Aufträge vergeben werden. Noch 1942 wurde der Bau wie vorgesehen, jedoch ohne Turm, vollendet. Die Kosten betrugen 14 988,10 Mark. 5000 Mark waren durch den Diözesanzuschuss gedeckt, 1863,63 Mark brachte die politische Gemeinde auf. Im Opferstock der Kirchenthumbacher Bergkirche fanden sich 1998,80 Mark zweckgebunden für das Sassenreuther Projekt. Die restlichen 6120,57 Mark mussten die Gläubigen selbst aufbringen.Pfarrer Leonhard, der sich nicht schämte, selbst Pickel und Schaufel in die Hand zu nehmen, hat die Krönung seines Lebenswerks nicht mehr erlebt. Der Geistliche starb 63-jährig am 4. Oktober 1942 im 30. Priesterjahr. Zechmeier hatte große persönliche Opfer für den Kirchenbau erbracht und war gerade deshalb großen Schikanen der damaligen Machthaber ausgesetzt. Viele sagen noch heute, dass der Kampf um das neue Gotteshaus den Geistlichen das Leben gekostet habe. Aber auch alle anderen, die die Kirche unter großer Gefahr und mit schweren persönlichen Opfern errichtet haben, verdienen besonderen Respekt.Gesegnet hat die Kirche Zechmeiers Nachfolger Josef Bollmann am 19. September 1943. So wie sie sich heute präsentiert, sah sie damals allerdings noch nicht aus. So fehlte das Hauptmerkmal einer Kirche, der Turm. Dafür war ein Dachreiter aufgesetzt worden. In den 1950er Jahren wurde das Gotteshaus weiter ausgebaut. Dazu gehörte auch ein 18 Meter hoher Turm, in den drei Glocken gehängt wurden.Lange feierten die Sassenreuther am 23. April ihr Patrozinium mit einem Feiertag. Dazu gehörte auch ein Georgiritt mit Festzug und allem Drum und Dran.