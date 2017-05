Vermischtes Kirchenthumbach

08.05.2017

Sassenreuth. Es kam von ganzem Herzen, wie nicht nur zu hören, sondern auch zu spüren war: Mit großer Freude sowie perfekter Musik und schönem Gesang wurde am Freitagabend das Jubiläum "75 Jahre Kirche Sankt Georg" eröffnet. Zum Start der Festtage stand ein Benefizkonzert in dem Gotteshaus auf dem Programm.

Und die Zuhörer kamen in Scharen: Mobile Sitzbänke mussten zusätzlich aufgestellt werden, um allen Besuchern Platz bieten zu können. Mitwirkende waren der gut aufgestellte Kindersingkreis, die Querflötengruppe unter Leitung von Lisa Kroher, Anna und Daniel Zeitler sowie Theresa Rothmeier an Piano, Gitarre und Cajon. Anna Zeitler hatte auch federführend den Abend organisiert und das Programm ausgearbeitet.Den Auftakt bildete das Lied "Einfach spitze, dass du da bist". Es folgte die Anden-Melodie und "Ich gehör' nur mir" aus dem Musical "Elisabeth". "Glaubhaft leben" von Siegfried Fietz war das nächste Stück, gesungen vom Kindersingkreis. Dann kündigte Pater Dr. Benedikt Röder, der durch das Programm führte, "Traditional Scotland Tunes" und "Thinking out loud" von Ed Sheeran an.Der dritte Block begann mit dem Kindersingkreis: "Gott sei vor dir heute und morgen", ein irisches Segenslied, erklang. Die Querflötengruppe brachte im Anschluss das Stück "Greensleeves" zu Gehör. Anna und Daniel Zeitler mit Theresa Rothmeier gaben danach das Stück "Unser Tag" von Helene Fischer zum Besten.Für einen feierlichen Abschluss des Konzerts sorgten die Stücke "Can you feel the love tonight" aus dem Musical "Der König der Löwen", "Halleluja" von Leonard Cohen und "Oh Happy Day", ein traditionelles Spiritual. Die drei Lieder wurden von allen Sängern und Musikern gemeinsam interpretiert - zum Teil mit den Besuchern. Es war ein tolles Finale und dem Anlass mehr als würdig.Langanhaltender Beifall war der Lohn für eine tolle Leistung aller Mitwirkenden. Einmal mehr wurde deutlich, welch musikalische Talente und musisches Potenzial in der Marktgemeinde Kirchenthumbach vorhanden sind.Spenden für das schmucke Gotteshaus wurden dankend angenommen. Denn nach den Worten von Pater Dr. Benedikt Röder können finanzielle Gaben gut gebraucht werden. Es sei eine Außenbeleuchtung für Fassaden und Turm der Kirche angeschafft worden, teilte der Pfarrer mit. Geplant sei zudem der Kauf neuer Sitzpolster für die Sitzbänke.Zum Ausklang waren alle zum Sektempfang in ein eigens aufgestelltes Partyzelt neben der Kirche eingeladen. Dort wurde der Jubiläumssecco angeboten.