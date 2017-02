Vermischtes Kirchenthumbach

15.02.2017

Bürgermeister Jürgen Kürzinger wagt sich auf ungewohntes Terrain. Er vertauscht seinen Platz im Rathaus mit dem eines Artillerie-Kanoniers. Die militärische Karriere ist aber schnell wieder beendet.

Grafenwöhr/Kirchenthumbach. Mit einer amerikanischen "Triple Seven" gab das Kirchenthumbacher Gemeindeoberhaupt einen zielgenauen Schuss in die Impact Area des Übungsplatzes ab. Die Pateneinheit des 4. Bataillons des 319. US-Luftlande-Feld-Artillerie-Regiments hatte dazu eingeladen.Bürgermeister Kürzinger ist ein "Ungedienter". Die Abgabe des Schusses war für ihn eine neue Erfahrung. In der eisigen Kälte des Übungsplatzes in der Nähe der Dorfstelle Hopfenohe erhielt Kürzinger von den amerikanischen Luftlandeartilleristen eine Schnellausbildung zum Kanonier. Nach einem Trockendurchgang und der Sicherheitsüberprüfung durfte der "Neukanonier" die Abzugsleine der Feldhaubitze M 777 ziehen und so die 155-Millimeter- Sprenggranate in die neun Kilometer entfernte Impact Area feuern. Neben den US-Luftlande-Artilleriesoldaten gratulierten der Kommandeur der 173. US-Luftlandebrigade, Oberst Gregory K. Anderson, und der Bataillonskommandeur der 4-319th AFAR (Airborne Field Artillery Regiment), Oberstleutnant David Pasquale. Mit dabei war auch der Pressereferent des Ausbildungskommandos der 7. US-Armee, Andre Potzler, der den Besuch auf dem Übungsplatz arrangiert hatte. Am Abend stießen die Soldaten der US-Pateneinheit mit den Reservisten aus Kirchenthumbach in der Brauerei Püttner auf den Schuss an. Braumeister Johannes Püttner wies in die Kunst des Bierbrauens ein.Im Herbst 2013 zog die "4-319th" aus den Warner Barracks in Bamberg nach Grafenwöhr um und unterhält seither die Partnerschaft mit Kirchenthumbach. Die Skysoldiers gehören zum 173. US-Luftlandebrigade mit Sitz in Vicenza (Italien). Fünf Bataillone beziehungsweise Regimenter sind in Italien, zwei Bataillone in Grafenwöhr stationiert.