22.05.2017

G'miatlich und g'sellig geht es am Samstag zu in der Heberbräuhalle: "D' Raith-Schwestern & da Blaimer" zeigen in "Dumba", was sie auf dem Kasten haben. Der Auftritt der fünfköpfigen Gruppe ist auch die Konzert-Premiere für die neue Veranstaltungshalle. Test bestanden, weitere Konzerte können kommen.

Dort, wo NKD-Kunden noch vor einigen Monaten Dessous, Socken und Hemden kaufen konnten, erklang am Wochenende Bayern-Pop mit Soulstimmen auf oberpfälzisch. Mit dem neuen Programm "Hart aber Herzlich" setzte die Band auf das bekannte Erfolgsrezept: Zweieinhalb Stunden war der Blaimer "Opfer" der Angriffe seiner Frau Tanja und deren Schwester Susi. Der arme Kerl musste einige Frontalangriffe erdulden. Trotz der Neckereien zeigte der Mann mit seinen über einen Meter langen schneeweißen Haaren, dass er ein begnadeter Musiker, Sänger und Schauspieler ist. Höhepunkte waren die Sticheleien des Ehepaares. Vor allem um Frauen im Alter von 45 Jahren, wie Tanja eine ist, drehte sich das Geschehen. Dazu ging es immer wieder um den 17-jährigen Sohn. Es waren menschliche Geschichten, Lieder zum Lachen und Nachdenken. Dazu kamen die Stimmen der Schwestern, die das Publikum begeisterten: "Zu zwoat samma a Weltmacht", sangen sie oder das bekannte Liebeslied "Bladl im Wind". Das Publikum sang begeistert mit.Plaudertasche Tanja meinte, dass in der Oberpfalz Beziehungen eine längere Laufzeit hätten als woanders. Einem im Publikum sitzenden Pensionär mit 50 Ehejahren gratulierte sie dazu herzlich: "Autos fährt man ja auch so lange, bis sie kaputt sind."Und dann kam die Raith-Schwester erst so richtig in Fahrt: Zu ihrem 45. Geburtstag habe sie von "Witt Weiden" einen Katalog geschickt bekommen, voller blumiger Kittelschürzen. Männer würden sich ja weniger ums Alter scheren: "A Mo säuft, frisst, furzt und schert sich nix drum." Angesichts der "gaachen" Politiker, die zurzeit gewählt werden, wie Erdogan oder Trump sollte man die Welt zusch ... mit Liebesliedern.Zu den Auftritten der Schwestern streute da Blaimer immer wieder Soloeinlagen ein. Als singender Papagallo schlich er durchs Publikum und bezirzte die Damenwelt. Zum Finale drehten die Frauen noch einmal auf - mit den Liedern "I wor no net amoi im Weiher heier" und dem Liebessong "Du und I". Mit den Worten: "Dankschee fürs Kemma, kimts guat hoam und bleibt's gsund" verabschiedeten sich die D'Raith-Schwestern und da Blaimer vom Kirchenthumbacher Publikum.Die Gruppe kann es übrigens nicht nur "Hart aber Herzlich", sie kann es auch besinnlich. Am 23. Dezember gestaltet sie in der Max-Reger-Halle in Weiden einen altbayerischen Adventsabend.