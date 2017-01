Vermischtes Kirchenthumbach

Eine ganze Reihe an Mängeln konnten Beamte der Polizeiinspektion Eschenbach bei einer Kontrolle eines Kleintransporters auf der B 470 bei Kirchenthumbach aufdecken. Der Fahrer mit einem spanischen Aufenthaltstitel war am Freitagnachmittag durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen und verursachte dadurch bereits eine große Fahrzeugschlange hinter sich.

"Offenbar war der Mann mit einigen Verkehrsvorschriften in Deutschland nicht wirklich vertraut", heißt es im Polizeibericht. So wiesen seine Vorderreifen kein Profil mehr auf. Von seinen etwa 50 quer in Bayern aufgekauften, gebrauchten Winterreifen, die im Ladebereich des Kleinlastwagen ohne Sicherung geladen waren, besaß leider keiner die passende Größe. Bei genauerem Hinsehen offenbarten sich den Beamten weitere gravierende Mängel. Den rechten vorderen Kotflügel hielt nur noch ein dünner Kabelbinder, das Vorderlicht fiel fast aus der Fassung. Bereits von außen war ersichtlich, dass der 20 Jahre alte Lkw in den letzten Jahren ein wahrer Schmaus für den Rost gewesen sein muss.Eine kurze Überprüfung einer amtlich anerkannten Prüfstelle für den Fahrzeugverkehr bestätigte den ersten Eindruck der Polizisten. Der Rahmen war an markanten Stellen komplett durchgerostet, die Bremsfunktionen der Handbremse kaum noch merklich vorhanden und die Spurgelenksköpfe ausgeschlagen. „So was hab ich noch nicht gesehen“ kommentierte der Kfz-Sachverständige die Situation. Außerdem bestand für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz mehr. Die Polizisten legten das Fahrzeug still.Aber damit nicht genug. Den einschlägig vorbelastete Fahrzeugführer, der den Lkw samt Reifen angeblich nach Afrika verschiffen wollte, erwartet nun ein Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts, da er mit dem Reifenhandel einer Erwerbstätigkeit nachging und somit sein Touristenprivileg erlosch. Zudem wird er angezeigt wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz. Viel Arbeit für die Beamten der Polizeiinspektion Eschenbach nach einer Routinekontrolle.