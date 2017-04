Vermischtes Kirchenthumbach

Der Andrang war groß. Und wie es sich für eine Filmpremiere gehört, war vor dem Pfarrheim der rote Teppich ausgerollt. Gut 120 Besucher verfolgten dann gespannt im Saal die Vorstellung von "Kirchenthumbach - eine Zeitreise".

Jungregisseur dankt "Einen Film über seine Heimat zu drehen", habe ihm sehr viel Spaß gemacht, erzählte Preuschl dem "Neuen Tag". Die "Mammutaufgabe" sei allerdings "zwischendurch an seine Grenzen" gegangen. Die Kosten des Filmes bewegen sich "im hohen vierstelligen Bereich" und wurden zum Teil mit Spenden finanziert. Der Dank des Jungregisseurs geht an alle, die zum Gelingen des Projekts beigetragen haben. Videoaufnahmen steuerten bei Elke und Jürgen Wagner, Michaela Kaufmann, Bruno Primann, Michael und Maria Preuschl sowie Heinz Reißenweber. Die Vervielfältigung übernahm das Soundstudio Weiden. (lep)

Von März bis Dezember vergangenen Jahres hatte es "Achtung, Aufnahme" geheißen. In diesem Zeitraum gab es viele Veranstaltungen und sehenswerte Ereignisse, die insgesamt fünf Kameraleute für den Streifen festhielten. Manche davon sind in der Geschichte von Kirchenthumbach einmalig. "Allerdings geht es hier nicht nur um eine Aneinanderreihung von Festen, sondern es werden auch Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten dargeboten, die den Markt und seine Bürger ausmachen", erklärte Michael Preuschl den Besuchern der Premiere.Es war mucksmäuschenstill, als der Film begann. Auf "Damals war's", die Zeit der Wegelagerer und Banditen, folgten Aufnahmen von Kirchenthumbach und den umliegenden Ortschaften. Anschließend reihten sich 19 kirchliche sowie weltliche Festlichkeiten aneinander. Die Aufnahmen aus verschiedenen Blickrichtungen zeigten, dass Profis am Werk waren. Stundenlang saßen Michael Preuschl und Heinz Reißenweber über dem Schnitt, setzten perfekte Übergänge und hinterlegten die Bilder mit Musik und Text.Nach dem ersten, 90-minütigen Teil gab es eine kurze Pause, in der Getränke sowie belegte Brote und Häppchen gereicht wurden. Pünktlich zum Gong nahmen alle Zuschauer wieder ihre Plätze ein und warteten gespannt auf den zweiten Teil. In den nächsten 90 Minuten wurde aufgezeigt, was Kirchenthumbach alles zu bieten hat. 15 Festivitäten von Juli bis Dezember waren gefilmt und zu Teil zwei zusammengeschnitten worden. Geplant ist noch eine dritte DVD, die mit dem Faschingszug beginnt und dem Bürgerfest 2017 endet.Ab sofort ist der Film zum Preis von 25 Euro bei Sparkasse und Raiffeisenbank, im Lagerhaus und im Pfarrbüro sowie bei Michael Preuschl selbst erhältlich.