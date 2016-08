Vermischtes Kirchenthumbach

30.08.2016

Kirchenthumbach : B470 |

Autofahrer, die am späten Dienstagnachmittag auf der B470 zwischen Eschenbach und Kirchenthumbach unterwegs sind, müssen auf Höhe des Kirchenthumbacher Ortsteil Frohnlohe mit Behinderungen rechnen. Dort kam es um 17 Uhr zu einem Auffahrunfall.

Ein aus Richtung Eschenbach kommender VW musste verkehrsbedingt an der Abfahrt nach Frohnlohe abbremsen. Dies erkannte eine Fahrerin aus Fürth zu spät und prallte fast ungebremst in das Heck des Vorrausfahrenden.Die Fürtherin und ihre beiden Kinder musste der Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Pegnitz bringen. Die zwei Insassen des VW wurden ebenfalls leicht verletzt und ambulant versorgt.Der Schaden konnte an der Einsatzstelle noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr aus Kirchenthumbach leitete den Verkehr an der Unfallstelle halbseitig vorbei und reinigte die Fahrbahn.