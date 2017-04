Vermischtes Kirchenthumbach

28.04.2017

Seit einiger Zeit wird im Markt gemunkelt, nun ist es offiziell: Der Gasthof Thumbeck in der Ortsmitte von Kirchenthumbach schließt am 28. Juli seine Pforten. "Es war für uns ein schwerer Entschluss, aber es gibt keinen Nachfolger. Es ist für uns an der Zeit, kürzer zu treten", begründen Georg und Maria Thumbeck ihren Schritt.

Wenn nach 107 Jahren die Öfen für immer kalt bleiben, dann ist nicht nur der Verlust eines renommierten, beliebten Gasthofs zu beklagen, sondern es geht auch ein Mittelpunkt des Gemeindelebens verloren. Viele "Dumbacher" haben in diesem Landlokal ihre Hochzeit gefeiert, oder nach Kindstaufe, Geburtstag oder Beerdigung zusammengesessen. 70 Jahre Ausschank von Bieren der Brauerei Maisel geht zu Ende.Besitzer Georg und Maria Thumbeck - bereits in der vierten Generation auf dem Anwesen - haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. "Ich bin in der Gastronomie aufgewachsen und habe meine Arbeit gern gemacht. Der Umgang mit Menschen mit all seinem Positiven und Unwägbarkeiten ist wirklich interessant. Das war unser Leben", sagte das Ehepaar Thumbeck.Der Gasthof hat eine langjährige Tradition. Seine Geschichte reicht bis 1919 zurück. Damals wurde am 17. Februar das Anwesen Marktplatz 21 (früher Hausnummer 13) vom Metzgermeister Georg Thumbeck (geboren 1851) mit der damaligen Hausnummer 54 getauscht. Höchstwahrscheinlich hat Baptist Thumbeck (geboren 1879) die Gast- und Landwirtschaft während des Ersten Weltkriegs übernommen. Nach dem Tod von Baptist führte dessen Frau Theres zehn Jahre lang das Geschäft, bis es Sohn Georg "Schorsch" (geboren 1921) 1953 übernommen hat.Die Wirtsleute Maria und Georg haben nach ihrer Hochzeit im Juli 1978 den "Fichtl", so wird er genannt, von den Eltern übernommen. Zum Traditionshaus zählte eine Landwirtschaft, die Gastwirtschaft mit einer vollautomatischen Kegelbahn, einem Saal im Obergeschoss, sowie einer Terrasse. Danach begannen Umbau und die Modernisierung des elterlichen Betriebs. 1979 baute der gelernte Koch und Metzger Georg Thumbeck ein Schlachthaus und 1982 wurde das Gastzimmer umgebaut und modernisiert.1985 erwarben die Thumbecks das Nachbarhaus, wo die frühere Raiffeisenbank untergebracht war. Zwei Jahre lang wurde der Gebäudekomplex saniert, und 1987 die Pension eröffnet. Die Familie arbeitete stetig weiter, und so nahm sie 1989 den Umbau der Küche in Angriff. Damit auch größere Veranstaltungen in einem schönen Ambiente gefeiert werden konnten, wurde 1999 der Saal im Obergeschoss neu gestaltet.Das Ehepaar Thumbeck wird die Pension mit sieben Fremdenzimmern erstmal weiterführen, möchte aber vor allem mehr Zeit mit der Familie und den beiden Enkelkindern verbringen.