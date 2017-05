Vermischtes Kirchenthumbach

10.05.2017

Neuzirkendorf. Im kirchlichen Leben des Dorfes nimmt traditionell das Fest der Jubelkommunion einen festen Platz ein. Auch diesmal waren wieder viele Zirkendorfer nach 25, 40, 50, 60 oder 70 Jahren der Einladung des Pfarrgemeinderats zum Jahrestag ihrer Erstkommunion gefolgt, um sich erneut am Altar zu treffen und gemeinsam diesen Tag zu begehen.

Zu Wurzeln bekennen

Freundschaften auffrischen

In einer kleinen Prozession zogen die Jubelkommunikanten in das festlich geschmückte Gotteshaus ein. Pater Dr. Piotr Starmach, der den Gottesdienst zelebrierte, freute sich, dass so viele Frauen und Männer gekommen waren und sich so zu ihren gemeinsamen Wurzeln bekennen.In der Messfeier, die von den Jubilaren mitgestaltet wurde, erinnerte der Geistliche an die Bedeutung des 1. Mai, dessen zentrale Person Maria sei. Der bayerische König Ludwig III. erwirkte vor genau 100 Jahren während des Ersten Weltkriegs, dass sein Land unter den besonderen Schutz der Gottesmutter gestellt wird. Schon viel früher entschied bereits Kurfürst Maximilian I., sich und sein Land der heiligen Maria anzuvertrauen.Zu diesem zeitlosen, persönlichen Vertrauen ermunterte Starmach auch die Jubelkommunikanten. Er forderte sie zudem dazu auf, der Kirche und dem Versprechen, das sie am Tag ihrer Erstkommunion gegeben haben, treu zu bleiben. Im Anschluss an den feierlichen Gottesdienst wurden die Gräber von verstorbenen Lehrern, Klassenkameraden und Verwandten besucht, die einst Teil der Gemeinschaft waren.Beim Mittagessen im Pfarrheim, das der Pfarrgemeinderat organisiert hatte, wurden alte Freundschaften aufgefrischt, denn viele Kommunionkinder von einst hatten sich lange Zeit nicht gesehen. Begünstigt vom guten Wetter genossen die Teilnehmer den Tag in vollen Zügen, ehe dieser nach einer Dankandacht und einem Kaffeetrinken ausklang.