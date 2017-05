Vermischtes Kirchenthumbach

Thurndorf. In der Pfarrei St. Jakobus wurde "gejubelt": Am dritten Ostersonntag kamen auf Einladung der Pfarrgemeinde zahlreiche Frauen und Männer zusammen, die vor 25, 40, 50, 60, 65, 70 oder 75 Jahren ihre Erstkommunion in der Pfarrkirche gefeiert hatten. Angeführt von der Blaskapelle zogen die Jubelkommunikanten in die St.-Jakobus-Kirche ein. Der von Pater Samuel Patton (rechts) zelebrierte Festgottesdienst wurde vom Kirchenchor der Pfarrei musikalisch umrahmt. Irmgard Schaller trug die Lesung vor, Martina Gräbner die Fürbitten. Nach dem Festgottesdienst lud der Pfarrgemeinderat die Jubelkommunikanten zur Begegnung ins Pfarrheim ein, wo auch das Gruppenfoto entstand. Natürlich gab es dabei Gelegenheit, sich über alte Zeiten auszutauschen. So war für viele der Jubeltag auch ein Tag des Wiedersehens. Mit einer Dankandacht am Nachmittag endete der offizielle Teil des Festtags. Bild: loo