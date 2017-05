Vermischtes Kirchenthumbach

"75 Jahre Kirche Sankt Georg": Dieses Jubiläum feiern die Sassenreuther - und mit ihnen die Gläubigen aus der Marktgemeinde und ihrer Umgebung - vom 5. bis 7. Mai. Bemerkenswert ist, dass das Gotteshaus während des Dritten Reiches erbaut wurde, als die Nazis Neubauten von Kirchen kategorisch ablehnten. Aber auch Sassenreuth selbst hat Besonderheiten zu bieten.

Reges Vereinsleben Stolz können die Sassenreuther auf ihre 1876 gegründete Feuerwehr sein. Für jeden jungen Burschen aus dem Bereich der ehemaligen Gemeinde ist es Ehrensache, bei den Brandschützern aktiv zu sein. Das Gerätehaus, der ganze Stolz der Floriansjünger, wurde in den Jahren 1982 bis 1985 erbaut. Gerade bei diesem Projekt bewiesen die Feuerwehrleute Zusammenhalt und Kameradschaftsgeist.



Im Dachgeschoss des Gerätehauses hat die sehr rührige Ortsgruppe der Katholischen Landjugendbewegung ihr Domizil. Auch sie hat in Sassenreuth Tradition: 1998 feierte die KLJB ihren 50. Geburtstag. Bekannt ist die Sassenreuther Landjugend durch ihre Schuhplattlergruppe, der zahlreiche Burschen und Mädchen angehören. (ü)

Sassenreuth. Jahrhunderte lang wurde bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in dem Dorf am Fuße des Grenzberges zwischen Franken und Altbayern Bergbau betrieben. Schon im Mittelalter waren am Fuße des Kütschenrains Eisenerzgrubenfelder entdeckt worden.Der Nürnberger Geologe Konrad Fickenscher schrieb 1917 über die oberpfälzischen Eisenerz-Lagerstätten von einem "Schürfgebiet im Norden von Kirchenthumbach, wo auch noch das Feld 'Pfaffenstetten' nahe dem ebenfalls schon lange durch Bergbau bekannten Ort Sassenreuth und nahe einer großen Verwerfungslinie liegt". 1672 hatte der Fund von "Rotter und Gelber Erde" in der Nähe von Sassenreuth Aufsehen erregt. Fortan wurde rund um das Dorf nicht nur nach Erz, sondern auch nach "Roter Farbe", Ocker und Kreide geschürft. Ocker wurde in der "Franz-Zeche" in etwa acht Meter Tiefe gegraben, in Kufen mittels Haspeln zu tage gefördert und in einem Stodel sowie auf Halden außerhalb des Dorfes gelagert. Letzter Grubenbesitzer war Georg Braun, der 1991 80-jährig verstorben ist. Der Hausname der Familie lautete seit Generationen "Steiger", ein jedermann bekannter Beruf der Bergwerkszunft.Je nach Bedarf wurde der Ocker, der von Farbwerken in ganz Deutschland aufgekauft wurde, mit Pferdefuhrwerken zum Bahnhof nach Kirchenthumbach gekarrt und in Eisenbahnwaggons verladen. Für das Beladen mit der Schaufel gab es vier bis fünf Mark pro Waggon - einer davon fasste 350 bis 400 Zentner. Weitere Eisenstein- und Bolusgruben (Bolus ist ein sehr farbintensiver Ton, Anm. d. Red.) betrieb die Firma Braun in Lobensteig bei Pegnitz sowie in Plech.Die Zeche in Sassenreuth war bis zum Jahr 1949 in Betrieb. Der letzte Waggon Ocker verließ am 15. Oktober 1950 den Bahnhof Kirchenthumbach. Heute ist der Bergbau im Dorf längst Geschichte. Nur wenige ältere Zeitgenossen können sich noch daran erinnern.Über die Entstehung von Sassenreuth selbst - auf 550 Meter Höhe gelegen, nicht weit entfernt von der alten Reichsstraße, auch Panoramastraße genannt, die zwischen Amberg und Bayreuth verlief - ist wenig bekannt. Urkundlich wird die Ortschaft erstmals 1326 als "Sachsenreuth" erwähnt, später als "Saxenreuth".Vermutlich fiel ihre Gründung ins 11. Jahrhundert, als Kaiser Heinrich II. das Bistum Bamberg schuf und von dort aus die hiesige Gegend christianisiert wurde. Zuvor sollen in der Region, einem geschichtlichen Beitrag von Herbert Fraunhofer zufolge, die Mainslawen gelebt haben, wovon noch viele Ortsnamen mit der Endung -itz zeugen. So hieß die zur ehemaligen Gemeinde Sassenreuth gehörende Ortschaft Tagmans früher "Dombitz".1825 wurde erstmals eine Schule in Sassenreuth erwähnt. Erster Lehrer war Adam Buchfelder aus Thurndorf, der überwiegend Naturalien als Lohn erhielt. Der Unterricht fand sowohl in Sassenreuth als auch in Metzlasreuth statt. Das erste Schulgebäude wurde 1871 errichtet, 1924 ein neues gebaut. 1963 weihte Pfarrer Josef Bollmann den Anbau ein. Nach Auflösung des Schulverbandes wurde das Gebäude verkauft. Viele Jahre beherbergte es einen Betrieb für Textilveredelung, in dem zahlreiche Frauen aus Sassenreuth und Kirchenthumbach Beschäftigung fanden.Die Gemeinde Sassenreuth gab ihre Selbstständigkeit 1972 freiwillig auf. Für Bürgermeister Josef Häberl und den Gemeinderat stand fest, dass die Kommune mit ihren damals nur 372 Einwohnern nicht eigenständig bleiben konnte. Schmackhaft gemacht wurde die freiwillige Eingemeindung nach Kirchenthumbach mit finanziellen Vorteilen. Im Februar 1972 votierten die Bürger von Sassenreuth sowie den Orten Wölkersdorf, Tagmanns, Pfaffenstetten, Metzlasreuth, Straßenhaus und Aicha mit 71 Prozent für den sofortigen Anschluss an die Marktgemeinde Kirchenthumbach.