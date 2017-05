Vermischtes Kirchenthumbach

Premiere im Landkreis Neustadt/WN: Nie gab es einen weiblichen Kreisbrandmeister in der Kreisfeuerwehr - bis vor etwa einem Monat.

Nicht beschlussfähig Unglücklich verlief Mirjam Schullers erste Dienst- und Delegiertenversammlung bei der Kreisjugendfeuerwehr. Weil nur 81 Mitglieder gekommen waren, war die Versammlung nicht beschlussfähig. Dafür hätten 153 und damit zwei Drittel aller Mitglieder in die Stadthalle nach Neustadt/WN kommen müssen. Bis die Neuwahl Ende Mai nachgeholt werden steht Schuller ohne Vorstand an der Spitze der Jugendwehren. Anders als der Rest des Leitung wird der Jugendwart vom Brandrat bestellt.



Bernd Hutzler legt Wert darauf, dass die verhinderte Wahl nichts mit den Querelen im Kreisfeuerwehrverband zu tun haben. "Bei uns gibt es keine Probleme. Wir haben alle Versammlungen satzungsgemäß abgehalten." Auch seinen Rückzug hat Hutzler bei seiner letzten Bestätigung vor zwei Jahren angekündigt, die Nachfolge war geregelt. So soll Sarah Friedrich Schullers Stellvertreterin werden. Die Windischeschenbacherin besetzte schon bisher den Stellvertreterposten in der Kreisfeuerwehrjugend.



Dass sie vorerst nicht im Amt bestätigt wurde, lag für Hutzler und Schuller ebenso wie für Kreisbrandrat Richard Meier vor allem am ungünstigen Termin. Am 4. Mai feiern Feuerwehren traditionell den Ehrentag ihres Schutzpatrons Sankt Florians mit Gottesdiensten und geselligen Abenden. Vermutlich zogen viele Wehr-Vertreter am vergangenen Donnerstag diese Feiern der trockenen Versammlung vor. "Bei der Feuerwehrjugend war die Beteiligung an diesen Versammlungen schon immer etwas schwächer", sagt Kreisbrandrat Richard Meier.



Ein anderer Termin habe sich wegen der gut gebuchten Stadthalle in Neustadt nicht finden lassen. Und ein anderer Veranstaltungsort sei ebenso problematisch: "Wenn wir nach Eschenbach oder Grafenwöhr gehen, wird die Fahrt für die Kameraden aus Eslarn und Moosbach zur Tagesreise", sagt Meier.



Mirjam Schuller informierte noch über 786 Jugendliche im Verband, darunter 246 Mädchen. Das sind insgesamt 103 weniger als im Vorjahr. Die Jugendleistungsprüfung legten 107 Jugendliche ab, den Wissenstest 440, die Gruppe im Löscheinsatz 66 und die Jugendflamme 56. Am Zeltlager beteiligten sich 18 Feuerwehren mit 220 Jugendlichen. (wüw/kzr)

Nach einem Führungswechsel bleibt der Feuerwehrnachwuchs im Landkreis Neustadt/WN eine West-Domäne. Für den Grafenwöhrer Bernd Hutzler übernimmt die Kirchenthumbacherin Mirjam Schuller. Der Aufstieg der 37-Jährigen vom Stellvertreter zum Kreisjugendfeuerwehrwart beschert dem Landkreis eine Premiere: Schuller ist die erste und damit einzige Frau im Kreisbrandmeister-Rang."Es mag sein, dass das für manche ein Thema ist. Für mich ist es einfach meine Arbeit", sagt Schuller. Offene Widerstände gegen eine Frau in der Führungsebene habe sie nie erlebt. Tatsächlich hält die Kreisfeuerwehrführung große Stücke auf die Kirchenthumbacherin: "Mirjam Schuller ist absolut auf zack", lautet Kreisbrandrat Richard Meiers knappe Einschätzung. Auch ihr Vorgänger Bernd Hutzler spart nicht mit Lob für seine Nachfolgerin: "Eine hervorragende Lösung."Tatsächlich könnte wohl kein Mann fester in der Feuerwehrarbeit verwurzelt sein. Seit 1996 ist Schuller aktiv - und war schon davor ganz nahe dran. Über Vater Ernst und Mutter Doris Schraml wuchs sie in die Feuerwehr Neustadt am Kulm hinein. "Meine Mutter war dort eine der ersten aktiven Frauen", sagt Schuller. Die Kulmstadt zählte einst zu den ersten Kommunen im Kreis, in der weibliche Feuerwehrkräfte aktiv waren. Seit der Hochzeit 2008 ist Schuller in Kirchenthumbach zu Hause - in einer Feuerwehr-Familie. Ihr Schwiegervater ist Ehrenkreisbrandinspektor Josef Schuller. So hoch will die Schwiegertochter aber nicht hinaus, versichert sie .Wichtiger als Titel und Ämter ist der Arzthelferin die Arbeit in der Wehr, besonders für die Ausbildung des Nachwuchses. Auch bei der Kirchenthumbacher Ortsfeuerwehr bringt sie sich dabei ein, wisse deshalb, worauf es an der Basis ankommt: Wie alle Vereine droht auch den Feuerwehren Nachwuchsmangel. "Noch ist die Lage gut. Aber es zeichnet sich ab, dass es wohl bald schwieriger wird, Nachwuchs für die Wehr zu gewinnen." Schuller ist klar, dass ihre Möglichkeiten begrenzt sind, dieses Problem zu lösen. "Dafür müssen alle Stellen und alle Ebenen zusammenarbeiten." Die Feuerwehren im Bezirk seien da ganz gut aufgestellt.