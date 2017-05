Vermischtes Kirchenthumbach

02.05.2017

12

0 02.05.201712

"Als die Uhren noch hörbar tickten, der Uhrmacher die Unruhe reparierte und eine Firmuhr noch ein Muss war": Unter diesem Motto steht die Ausstellung im Schaufensterl am Marktplatz. Martin Kohl ist es gelungen, Uhren unterschiedlichster Modelle und Fabrikate sowie Werkzeug von anno dazumal dafür zusammenzutragen. Unterstützt wurde er dabei von Uhrmachermeister Reinhold Freiberger, Reno Metzler und Rainer Röttger.

Die kleine Ausstellung präsentiert aber nicht nur alte Uhren, sie erinnert dabei auch an das Uhrmacherhandwerk in der Marktgemeinde. Ältere Bürger können sich noch daran erinnern, als Uhrmacher Hans Seitz - aus Zettlitz stammend - im September 1951 in Kirchenthumbach im Haus "Xandner" am Oberen Markt ein Uhrmachergeschäft eröffnete. Sieben Jahre später heiratete er Rosa Böhm, die zusammen mit ihren Eltern am Marktplatz ein Kolonialwarengeschäft mit Seilerei und Landwirtschaft betrieb.Zwar ist Seitz 1984 in den Ruhestand gegangen, doch den Uhren gilt noch immer das große Interesse des heute 86-Jährigen. Immer wieder schaut er sich ein Uhrwerk von innen an - vor allem bei Wanduhren.Zur aktiven Zeit von Hans Seitz war es für den Firmpaten noch eine Ehrensache, beim Uhrmacher vor Ort die Firmuhr zu kaufen. Je nach Dicke des Geldbeutels des Paten, der auch "Gevater" oder "Dout" genannt wurde, kostete eine Uhr ab 20 Mark aufwärts. Das Geschenk wurde nach dem Gottesdienst übergeben und die Firmlinge stülpten sofort den linken Hemdsärmel hoch, damit alle Welt sehen konnte, "Ich hob a Uhr von mein Paten kröigt". Die Firmuhr durfte nur sonntags und zu besonderen Anlässen getragen werden.Auch wenn das Geschäft von Hans Seitz nicht mehr existiert: Ganz ist das Uhrmacherhandwerk aus Kirchenthumbach nicht verschwunden. Nach Feierabend repariert Reinhold Freiberger, quasi im Nebenerwerb, Uhren aller Art.Sein Geschäft "Uhren und Schmuck Freiberger" hat er beim "Kaiserbeck", im ehemaligen Metzgerladen seiner Schwiegermutter Maria Götz, eingerichtet. Hauptberuflich ist Freiberger, der im Laufe der Jahre seine große Leidenschaft für alte Uhren entdeckt hat, in einem Uhrengeschäft in Erlangen tätig. Und: Er ist gerne bereit, Auskünfte über alte Uhren zu erteilen.Im Schaufensterl zu sehen ist Uhrmacherwerkzeug aus dem vergangenen Jahrhundert, insbesondere Dreh- und Räderwalzmaschinen, die Reinhold Freiberger und Reno Metzler aus Eschenbach leihweise zur Verfügung gestellt haben. Metzlers Großvater betrieb in Schlesien eine Uhrenwerkstatt. Bei der Vertreibung aus seiner Heimat nach dem Zweiten Weltkrieg brachte er in einem Koffer sein Werkzeug mit.Blickfänge im Schaufensterl sind zudem zahlreiche alte Uhren. Rechts an der Wand hängt ein Regulator, der früher in der Gastwirtschaft "Zum Roten Ochsen" in Gunzendorf nicht nur die Sperrstunde ankündigte. Zu sehen sind auch Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald, Wanduhren mit handbemalten Zifferblättern und Taschenuhren. Die meisten Exponate haben Kirchenthumbacher Familien zur Verfügung gestellt.