Vermischtes Kirchenthumbach

01.05.2017

Die Klasse 4 und die Kombiklasse 3/4 der Grundschule Kirchenthumbach besuchten mit ihren Klassenlehrern Evi Schreg, Sabrina Griesbeck und Gerd Dettenhöfer die Kläranlage beim Weiler Blechmühle. Im Vorfeld waren im Heimat- und Sachkundeunterricht die Themen Wasserverbrauch, Reinigung des Abwassers und Kläranlage behandelt worden. Klärwärter Thorsten Goß zeigte den Kindern das Gelernte dann vor Ort.

In der Kläranlage sahen die Schüler, welch schmutzige Brühe in das Regenrückhaltebecken fliest, und mancher meinte, dass es kaum möglich sei, diese in der Kläranlage zu reinigen. Goß erläuterte, dass leider immer mehr Abfälle im Einlaufbecken landen, die mit Abwasser nichts zu tun haben. Besonders die Feuchttücher bereiten den Kläranlagen große Probleme. Im Gegensatz zum Toilettenpapier, das leicht reißt und sich auflöst, reißen Feuchttücher nicht. Im Gegenteil: Sie verfestigen sich und bleiben an den Förderschnecken, Rohren und in den Pumpen kleben. Sie verdichten sich, werden hart und müssen zum Teil mit Schneidgeräten entfernt werden, damit die Pumpen nicht durch Kurzschlüsse zerstört werden.Der Klärwärter zeigte den Schülern auch die einzelnen Stationen und erläuterte die Reinigungsstufen: Rechen, Sand- und Ölfang und das Vorklärbecken mit der Bezeichnung Clarigester. Mutig stiegen die Kinder auf den sechs Meter hohen Tropfkörper, in dem Bakterien die biologische Reinigung vollziehen. Der Tropfkörper ist eine Besonderheit der Kirchenthumbacher Anlage. In anderen Anlagen gibt es stattdessen ein Belebungsbecken. In kleinen Kläranlagen findet man auch einen Faulturm. Im Nachklärbecken schließlich setzt sich auch der letzte feine Schlamm noch ab.Am Schluss ging Thorsten Goß mit den Kindern zum Thumbach, wo das gereinigte Wasser hineinfließt. Alle waren sehr erstaunt, wie sauber und klar das gereinigte Wasser jetzt aussah, und der Klärwärter erläuterte, dass das Schmutzwasser bis zu 98 Prozent gereinigt sei. Im Bereich des Einlaufs des gereinigten Wassers in den Thumbach kann man im Sommer sogar Forellen beobachten. Dies ist ein Hinweis auf eine gute Wasserqualität.