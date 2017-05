Vermischtes Kirchenthumbach

11.05.2017

(myd) Wer kennt das nicht: Bei der alltäglichen Arbeit tritt man "schlampert" auf, knickt weg, strauchelt oder stürzt. Schmerzen etwa in Knöchel oder Knie, Bänderrisse oder sogar Knochenbrüche können die Folge sein.

Die Landfrauen Monika Eckert und Anni Schuhmann organisierten aus diesem Grund über die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) in Zusammenarbeit mit der DJK Pressath das Präventionsprogramm "Tritt sicher durchs Leben". Erfreulicherweise folgten zehn Teilnehmer im Alter von 60 bis weit über 80 Jahren der Einladung zu dem Kurs.In sechs Übungseinheiten zu je 90 Minuten arbeiteten sie mit Gewichten an ihrer Beinkraft und der Verbesserung des Gleichgewichts, um Stürze und damit verbundene Verletzungen zu vermeiden. Die Männer und Frauen erhielten Tipps, wie sie sich im Alltag mit wenig Aufwand fit halten können, sowie Gewichtsmanschetten, um das Training zu Hause zu intensivieren. Zu den Übungseinheiten trafen sie sich an sechs Mittwochvormittagen in der Blechmühle, wo Rosi Schuller kostenlos einen Raum zur Verfügung stellte. Die Teilnehmer bedankten sich abschließend bei der "Hausherrin" sowie bei Kursleiterin Martina Kastl mit Blumen. Nach dem letzten Übungstag lud Schuller alle zu Kaffee und selbstgebackenem Kuchen ein.