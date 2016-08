Vermischtes Kirchenthumbach

29.08.2016

(dfr) Dass der Ansturm groß sein wird, damit hatten die Oldtimerfreunde schon gerechnet. Dass sie allerdings regelrecht "überfallen" werden, konnte niemand ahnen. Bei der zweiten Italienischen Nacht waren alle Plätze im Gagglhof schnell besetzt, und es mussten zusätzliche Garnituren bereitgestellt werden, damit auch jeder Gast einen Platz ergattern konnte.

Die Voraussetzungen für einen rundum schönen Abend waren vom Wetter her perfekt. Strahlender Sonnenschein und Temperaturen weit über der 30-Grad-Marke machten das Ambiente noch italienischer, als es durch die Dekoration sowieso schon war.Alle Hände voll zu tun hatte das Team von "La Mia Pizza" um Tanja und Stefan Lautner aus Schlammersdorf. Ununterbrochen bereitete es eine Pizza nach der anderen frisch zu und schob sie in den Ofen. Bis spät in die Nacht hinein lief dieser auf Hochtouren, damit alle Besucher gesättigt werden konnten.Aber auch die anderen italienischen Spezialitäten wie Salate, Tiramisu und Eiskaffee waren am Schluss restlos ausverkauft. Großen Anklang fanden ebenfalls die Weine: Für jeden Gaumen war der passende vorhanden - vom "Weißen" bis hin zum "Roten"."Mit diesem Ansturm haben wir nicht gerechnet. Wir sind sehr zufrieden und freuen uns, dass wir so viele Leute für unsere Italienische Nacht begeistern konnten", erklärte Manuel Lauterbach. Der Vorsitzende der Oldtimerfreunde kündigte an, dass es auch nächstes Jahr wieder eine derartige Veranstaltung geben werde - dann mit Livemusik.