Vermischtes Kirchenthumbach

09.05.2017

Sassenreuth. Nach dem Pontifikalgottesdienst mit Bischof Rudolf Voderholzer (wir berichteten) zum Kirchenjubiläum stand der Eintrag ins Goldene Buch der Marktgemeinde Kirchenthumbach an. Bevor Bischof Dr. Rudolf Vorderholzer seinen Stift ansetzte, bekam er große Augen. Stand doch im Eintrag, den die Gemeinde vorbereitet hatte, unter anderem "St. Georgskirche Thurndorf" zu lesen. Großes Gelächter war die Folge, und auch der hohe Würdenträger wusste, dass er sich in Sassenreuth befindet und nicht im Erzbistum Bamberg, zu dem Thurndorf gehört. Bürgermeister Jürgen Kürzinger hatte für den Fauxpas eine Lösung parat: "Da kleben wir was drüber." Der Bischof nahm es gelassen und setzte seinen Eintrag fort. Bild: rfü