26.04.2017

Ein "Parcours" mit gelben und roten Bändern an Kiefern, Fichten, Eichen und Lärchen: Den Grund dafür erfuhren zahlreiche Waldbesitzer bei einer Informationsveranstaltung zum Thema "Jungbestände richtig pflegen". Zwei Referenten zeigten dabei in Theorie und Praxis auf, wie wichtig für die Wertschöpfung die richtige Pflege junger Wälder ist.

Konzept für Durchforstung

Nadelholz-Pflege

Forstanwärter Sebastian Schmidt vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weiden, Revier Neustadt/Scheckenhof, und Reinhard Wiesent von der Forstbetriebsgemeinschaft Eschenbach leiteten die Veranstaltung. Eingangs informierte Schmidt, dass von 1994 bis 2000 in seinem Revier knapp 30 Hektar Laub- und Mischwald aufgeforstet worden seien. Mittlerweile seien junge Wälder entstanden, die gepflegt werden müssten, "damit die Bäume fit und stabil bleiben und gleichzeitig qualitativ hochwertig heranwachsen können".Für den eintägigen Lehrgang wurde ein Wald nördlich von Kirchenthumbach ausgewählt, der 1994 auf einem Acker aufgeforstet worden war. Gepflanzt wurden damals Laub- und Nadelholz. Eingangs wiesen die Referenten auf die "Rettungskette Forst" hin: Jeder Waldbesitzer sollte den nächstgelegenen Rettungspunkt kennen, damit im Falle eines Unfalls schnelle Hilfe gewährleistet werden kann. Auf eine kurze Beschreibung der Fläche und ihres Bestandes folgte ein Rundgang. Dabei wurden Maßnahmen und Konzepte für die Durchforstung von jungen Laub- und Nadelholzbeständen vorgestellt.Im Vorfeld der Veranstaltung waren im Wald Bäume mit gelben und roten Bändern gekennzeichnet worden. Demonstriert wurde damit die Auswahl von sogenannten Auslesebäumen, die bei regelmäßigen Durchforstungen gezielt gefördert werden sollen. Ziel sollte sein, eine ausreichende Anzahl von vitalen, stabilen und qualitativ guten Bäumen zu erhalten, erläuterte Sebastian Schmidt. Dadurch werde der Zuwachs gezielt auf die Auslesebäume gelenkt. Bei Nadelholz sollte die Stabilität des Einzelbaumes im Vordergrund stehen, merkte der Referent an. Bei Laubholz stehe dagegen die Qualität des Einzelbaumes im Vordergrund, der deutlich anspruchsvoller sei.Reinhard Wiesent demonstrierte die richtige Wertastung. Diese sei sinnvoll bei vitalen und qualitativ hochwertigen Nadelbäumen sowie bei der Kirsche. Entastet werden sollte nicht mit der Motorsäge, da dabei Rindenverletzungen entstünden, mit der Folge, dass sich im späteren Verlauf häufig Fäule im Stamm ausbreite. Vielmehr sollte eine scharfe Handsäge verwendet werden, riet Wiesent den Waldbesitzern..Grundsätzlich gelte bei der Pflege im Nadelholz: Besonders gleichförmige Reinbestände seien häufig durch Windwurf, Schneebruch oder Insektenbefall gefährdet. Nadelbäume seien zudem sogenannte "Totast-Erhalter", merkte der Referent an: Abgestorbene Äste würden am Stamm verbleiben. Um hochwertige Stämme als Schreiner- und Furnierware zu erzeugen, müsse Nadelholz geastet werden.