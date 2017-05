Freizeit Köfering

16.05.2017

10

0 16.05.201710

Sie haben lange geplant, gearbeitet und viele Anträge eingereicht. Jetzt kann die Reitsportgemeinschaft Amberg-Köfering die neue Reithalle endlich einweihen.

Sofort sperren

Arbeit und Ausgaben

Die Halle hat eine neue Dachkonstruktion mit Eindeckung, und neue Aussenstahl-Stützen bekommen. An drei Seiten ist sie neu eingeschalt. Vorsitzender Michael Schiffmann und Koordinatorin Cornelia Strobel stellten den 125 Mitgliedern und den Gästen die Neuerungen vor.Das alte Dach gab es seit der Gründung im Jahr 1970 und war noch mit Eternitplatten versehen. Noch dazu hatten es Stürme beschädigt. Auch die Nagelbinder waren nicht mehr in Ordnung. Im April 2016 beauftragen der Reitverein einen Gutachter, der anordnete, die Halle so schnell wie möglich zu sperren. Die nachfolgenden Kosten waren groß: Es fielen Kostenvoranschläge, Abgaben an die Gemeinde und den Bayerischen Landessportverband (BLSV) an, die Pacht musste verlängert und Anfragen an Unternehmer eingereicht werden. Außerdem war eine neue Baugenehmigung für eine rund 600 Quadratmeter große Dachfläche erforderlich.Die Mitglieder leisteten während der Renovierung viel. An sechs Wochenenden halfen sie, wo sie konnten. Bis Weihnachten 2016 wollten sie mit der Sanierung fertig sein. Und tatsächlich - im Winter 16/17 konnte sie in der Halle wieder trainieren.Die Gemeinde hat einen Teil der Rechnungen übernommen. Die Kosten liegen bei gut 90 000 Euro, von denen die Kommune immerhin 15 Prozent erstattete. Auch das Landratsamt Amberg-Sulzbach hätten geholfen, wie Schiffmann betonte. Ob sich der BLSV ebenfalls daran beteiligt, ist noch offen, den Rest zahlt der Reitverein selbst. Bürgermeisterin Birgit Singer-Grimm ist stolz auf die Reiter. "Die Gemeindeverwaltung und die Räte schätzen euer ehrenamtliches Engagement. Ihr betreibt eine konsequente und bemerkenswerte Nachwuchsförderung." Bei der Einweihung zeigten die Reiter ihr Können. Sie unternahmen einen Geländeritt, später zeigten die Schüler, was sie gelernt haben. Pfarrer Wolfgang Bauer segnete Pferd und Reiter. Mit der Siegerehrung endete der Tag.