22.02.2017

"Das ansprechende Erscheinungsbild des Marktes Königstein ist auch das Verdienst des Gartenbauvereins", erklärte Bürgermeister Hans Koch bei dessen Jahreshauptversammlung.

Demnächst wird der Friedhof saniert. Koch bat die Gartler, die Arbeiten an der Begrünung fachlich zu begleiten. Auch bei der Neugestaltung des Kneippbeckens wünsche er sich, dass der Gartenbauverein mit eingebunden werde. Geplant sei ein kleiner Kurpark, bei dem ein Kräutergarten und ein Barfußpfad angelegt werden sollen.174 Mitglieder zählt der Verein, sagte Vorsitzender Erich Richthammer. Höhepunkte des vergangenen Jahres waren der Besuch der Landesgartenschau in Bayreuth, die Weinfahrt nach Würzburg sowie der Erntedank-Stammtisch zum Thema Hopfen in Kürmreuth. Beim Ferienprogramm in Wildenhof übten sich die Kinder im Marmeladekochen und Ausbuttern. "Wir möchten noch weitere Aktionen für Kinder anbieten", kündigte der Vorsitzende an.In diesem Jahr will sich der Verein am Marktfest mit einem Stand beteiligen. Zu tun gibt es am Botanischen Lehrpfad. Ein Hügel soll wegen der besseren Sicht abgetragen werden. Außerdem sind Stauden zu kürzen.Der Verein soll den Zusatz "e.V." erhalten, damit der Vorstand nicht mit seinem Privatvermögen haften muss. Die Mitglieder stimmten diesem Vorschlag zu.Geehrt wurden für 15 Jahre Mitgliedschaft Brigitte Koch und Bürgermeister Hans Koch; Sonja Langer ließ sich entschuldigen. Auf 25 Jahre blicken Luise Ringer, Anneliese Schupfner, Ursula Domaischel und Ursula Sandig zurück, wobei die letzten beiden nicht anwesend waren.Landrat Richard Reisinger überbrachte die Grüße des Kreisverbandes und freute sich, dass der Verein einen neuen dynamischen Vorsitzenden gefunden habe. "Gesunde Lebensmittel aus Eigenproduktion liegen hoch im Kurs", erklärte er in seinem Grußwort.In einer Diashow gab Vorsitzender Richthammer einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Für Mittwoch, 12. April, plant der Verein während des Stammtisches ab 19.30 Uhr eine Pflanzentauschbörse im Gasthof Zum Hirschen.