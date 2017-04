Ehrenamtlichen zum Dank

Freizeit Königstein

04.04.2017

Fichtenhof. "Es wäre eine Freude zu leben, wenn jeder nur die Hälfte täte, was er von anderen verlangt." Mit diesem Zitat eröffnete Bürgermeister Hans Koch den zweiten Ehrenamtsabend im voll besetzten Gasthaus zum Grünen Baum in Fichtenhof. Die Marktgemeinde Königstein hatte alle Ehrenamtlichen der Gemeinde, wie Vereine, Vertreter der Kirche, den Arbeitskreis Asyl und First Responder eingeladen, um sich bei ihnen zu bedanken. Koch nannte die Ehrenamtlichen die wahren Vorbilder und ermunterte sie: "Lasst in Eurer Bereitschaft nicht nach, für andere da zu sein!" Er erklärte Mitmenschlichkeit, Solidarität und Nächstenliebe zu den erstrebenswerten Eigenschaften der Menschen.

Leider sei die Bereitschaft, sich für die Gemeinschaft einzusetzen im Schwinden. Viele Gründe seien dafür verantwortlich, so Koch. Dennoch nannte er als Devise für die Zukunft die "gelebte Solidarität". Jeder erhielt einen Gutschein. Die beiden Bürgermeister, Hans Koch und Klaus Hafner, setzten sich an jeden Tisch, um ins Gespräch mit den Ehrenamtlichen zu kommen.