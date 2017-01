Freizeit Königstein

29.01.2017

7

0 29.01.2017

Auf 25 Jahre blickt heuer der FC Bayern-Fanclub Königstein zurück. Von Beginn an stand Marco Ringer dem Präsidenten Klaus Ziegler als Vize zur Seite. Jetzt gab es einen Wechsel auf diesem Posten.

Neuwahlen FC Bayern-Fanclub Königstein



Vorsitzender: Klaus Ziegler Vertreter: Gerd Pirner



Schriftführerin: Doris Lehnerer



Kassier: Stefan Probst



Jugendvertreter: Tobias Neuberger



Kassenprüfer: Oliver Strobel Markus Arnold



Beisitzer: Andreas Luber Martin Lederer Uwe Guttenberger

Das Mia-san-Mia-Quartier in Kürmreuth war zur Jahreshauptversammlung vollständig gefüllt. Präsident Klaus Ziegler sprach in seinem Rückblick stolz von einem abwechslungsreichen Programm, obwohl ein Höhepunkt früherer Jahre, der Vereinsausflug, dieses Mal fehlte.Insgesamt fuhren die Fans sechs Mal in die Allianz-Arena zu den Heimspielen gegen Hoffenheim, Frankfurt, Hannover mit Meisterfeier, gegen Ingolstadt, Gladbach und Wolfsburg. Allerdings müsse er sich manchmal ein bisschen ärgern, weil die Nachfrage im eigenen Verein besser sein könnte, merkte Ziegler an.Im Hinblick auf das 25. Jahr des Fanclubs stellte Ziegler einen Rahmenterminplan für die kommenden Monate vor. Er sieht Stadionbesuche gegen Schalke und Augsburg in der Rückrunde vor. Besucht werden sollen die Schafkopfturniere des Jugendmarktrats und des Soldatenvereins sowie die 20-Jahr-Feier des FCN-Fanclubs Königstein. Das eigene Jubiläum soll mit einem internen Sommerfest an der Vereinshütte in Kürmreuth gefeiert werden. Ein Termin steht noch nicht fest.2. Vorsitzender Marco Ringer dankte für die Arbeit von Klaus Ziegler als Vorsitzender, Organisator der Stadionfahrten und vor allem als Hüttenwart. Er überreichte ihm einen Gutschein für eine Fahrt in die Allianz-Arena. Eine Lobesrede hielt er auf das Kartenprogramm des FC Bayern, dass der Fanclub auf jeden Fall weiter nutzen solle, auch wenn er einmal nicht alle Tickets verkaufen konnte. Gründungsmitglied Ringer informierte die Versammlung dann, dass er als Vize aufhören möchte und präsentierte mit Gerd Pirner einen kompetenten Nachfolger.Als Kassier berichtete Stefan Probst von einer stabilen Finanzlage. Weil es dem Verein sehr gut gehe, spendete er insgesamt 1250 Euro an die First Responder Königstein, den Verein Hilfe für Anja und den TSV Königstein für den neuen Spielplatz.2. Bürgermeister Klaus Hafner fand es in seinem Grußwort als "eine tolle Sache, dass sich der Verein in hohem Maße sozial engagiert". Für das Jubiläum wünschte Hafner gutes Gelingen. Er kenne sonst keinen Verein mit einer derart "heißen" Hütte.Im Tagesordnungspunkt Wünsche und Anträge kamen noch einige Vorschläge, zum Beispiel eine zweite Kegelrunde, die Einführung eines Familienbeitrags oder eine Musikband zur Jubiläumsfeier. Zum Schluss bedankte sich Ziegler bei Marco Ringer für seine 25-jährige Tätigkeit als 2. Vorsitzender.