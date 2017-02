Freizeit Königstein

27.02.2017

Gaißach. Das kleine Dorf Gaißach bei Königstein zählt nur 54 Einwohner. Dennoch hat die Dorfgemeinschaft zum zweiten Mal einen Faschingszug organisiert.

Nachdem der erste im vergangenem Jahr großen Anklang fand und Scharen von Zuschauern auf den Dorfplatz nach Gaißach lockte, gab es am Sonntag die Wiederholung. Die Sonne lachte, als der Faschingszug mit vier Wagen, einem Auto sowie dem Prinzenpaar Max und Marie und viel Fußvolk anrollte.Das Thema des Zuges war das streitbare gallische Dorf Gaißach. Daher war auch am Ortsrand das Schild "Gaißach - freies Gallien" zu lesen. Siegessicher ließ sich der Dorfhäuptling Majestix (Jürgen Hagerer) auf einem Streitwagen von Obelix mit seinem weißen Hund Idefix kutschieren.Die Römer, die aus Lunkenreuth und Pruihausen kamen, wollten nicht nur Gaißach einnehmen, sondern auch gleich noch die Ortschaften Loch und Mitteldorf bis nach Königstein hinauf erobern. Ob ihnen das gelang, blieb offen. Auf jeden Fall wurde am Dorfplatz kräftig gefeiert. Für Getränke und Verpflegung war bestens gesorgt. Die Gäste feierten bis in die Abendstunden und hoffen auf einen dritten Gaißacher Faschingszug im kommenden Jahr.