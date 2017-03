Freizeit Königstein

26.03.2017

2

0 26.03.2017

"Seit 32 Jahren bin ich Imker, aber so eine gute Honigernte hatte ich selten", stellte Vorsitzender Günter Haller bei der Jahreshauptversammlung der Imker fest. 21 Mitglieder zählt der Verein, darunter sind zwei Frauen. Haller freute sich besonders über fünf neue Probe-Imker. Auch die Zahl der betreuten Bienenvölker im Verein stieg von 96 auf 101.

Das Motto "In jedes Dorf ein Bienenvolk" trifft auf die Gemeinden Hirschbach und Königstein zu. Momentan sind fast in allen Ortsteilen Bienenvölker zu finden.Letztes Jahr boten die Imker am Marktfest mit einem Stand ihre Bienenprodukte zum Verkauf an. Dieses Jahr soll das Angebot um Honigwein (Met) erweitert werden. Seit 2016 betreut der Königsteiner Imkerverein die Schulbienen mit der Lehrerin Nannette Lorenz, die selber Imkerin ist. "Es macht uns Imkern immer Freude, wenn wir sehen, mit welchem Eifer sich die Kinder beteiligen", erklärte Vorsitzender Haller.Er kündigte auch ein besonderes Ereignis an: Im kommenden Jahr soll am 23. Februar der große Probe-Imkertag in Königstein stattfinden.Helmut Heuberger, der stellvertretende Kreisvorsitzende, freute sich über 23 Probeimker im Kreisverband, die vom Bienenzuchtverein Sulzbach-Rosenberg ausgebildet werden. Jedoch soll auch angestrebt werden, dass die Imker in den jeweiligen Ortsverein eintreten.