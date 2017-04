Freizeit Königstein

17.04.2017

5

0 17.04.2017

Nach der Wende bekam Jutta Harnisch von einer Kundin den Tipp, in Königstein Urlaub zu machen. Seitdem kommen sie und ihr Mann regelmäßig in die Oberpfalz, meistens sogar zweimal im Jahr. "Die Menschen hier sind sehr freundlich und haben uns liebevoll aufgenommen", sagt Jutta Harnisch. Auch seien die Berge nicht so hoch wie in Oberbayern oder Österreich. So könnten sie und ihr Mann angenehm wandern. Mittlerweile kommen nicht nur die Kinder, sondern auch die Enkel mit nach Königstein. Exklusiv für sie bereite Peter Pesold immer saure Nieren zu, die er bei der Ankunft des Ehepaares Harnisch besorgt.Der Hotelier seinerseits bezeichnete das Ehepaar als natürlich und humorvoll: "Solche Gäste kann sich ein Gastwirt nur wünschen!". Er überreichte Jutta und Herbert Harnisch zum Dank für ihre langjährige Treue einen Blumengruß und einen Geschenkgutschein.