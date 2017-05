Freizeit Königstein

Über eine Vielzahl von Aktivitäten berichtete Petra Grembler bei der Jahreshauptversammlung des Katholischen Frauenbunds im Gasthof Zur Post. Kreuzwegandacht mit Fastensuppenessen, Maiandacht, Oktoberrosenkranz, aber auch Spargelessen, Wanderungen, Besuch der Lebensgemeinschaft Münzinghof und eine Faschingsfeier standen auf dem Programm.

Am Marktfest wurde im Kindergarten ein Kasperltheater aufgeführt. Lebkuchen, Plätzchen und selbst gestrickte Socken boten die Frauen am Adventsmarkt an. Restlos ausverkauft waren die Palmbuschen am Palmsonntag. Den Erlös dieser drei Aktionen spendete der Frauenbund an die Hochwasserhilfe, die Lebensgemeinschaft Münzinghof und den örtlichen Kindergarten.Völlig überrascht war Claudia Rumpler vom Zwergerltreff, die ebenfalls von Petra Grembler 100 Euro überreicht bekam. "Derzeit sind wir zehn Mütter mit ein- bis zweijährigen Kindern, die sich jeden Dienstag im evangelischen Gemeindehaus treffen" , erklärte sie.Pfarrer Hans Zeltsperger freute sich über das gute Miteinander und über die ökumenischen Veranstaltungen. Beim Spargelessen und der Muttertagsfeier war der evangelische Frauenkreis mit dabei.Das Museum Alte Hofapotheke in Sulzbach-Rosenberg besichtigt der Frauenbund am Freitag, 30. Juni, um 16 Uhr. Anmelden können sich die Frauen dazu bei Christa Grembler.Erika Pirner verabschiedete Brigitte Gössl. Sie war zwölf Jahre im Team des Vorstands tätig. Außerdem war sie Delegierte im Diözesanverband Eichstätt. Pirner bedankte sich für ihren langjährigen Einsatz und überreichte ihr einen Blumengruß und einen Gutschein.