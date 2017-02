Freizeit Königstein

Worüber mag Martin Luther wohl mit seinem Friseur gesprochen haben? Um diese Frage ging es beim Königsteiner Kinderbibeltag im evangelischen Gemeindehaus.

Die Kinder hörten Erzählungen, bastelten und schrieben Gebete für einen Familiengottesdienst in der Georgskirche. Diesen leiteten am Sonntagvormittag Prädikantin Christine Windisch aus Poppenricht und Anita Dehling. Die Gemeinde erfuhr, "wie Martin Luther zum Beten stand".In einem so betitelten Anspiel kam der Reformator (Stefan Zahn) zum Friseurmeister Peter (Dominik Pirner) nach Wittenberg. Dieser sprach ihn auf seine Sicht des Gebets an. Daraufhin schrieb Luther ein 40-seitiges Büchlein "Lehrgang des Betens" und schenkte es dem Friseur."Beten ist ein Atemholen der Seele", betonte die Prädikantin, "durch das wir nicht mehr um uns kreisen." Am Ausgang erhielt jeder Gottesdienstbesucher ein Stück Gebäck.