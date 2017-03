Freizeit Königstein

15.03.2017

7

0 15.03.2017

ist ein Paradies für Leute, die gerne draußen in der Natur sind. Der Markt unternimmt einiges, um Wanderer und Kletterer zufrieden zu stellen. Und sie kommen in wachsender Zahl in die Marktgemeinde.

Das wurde bei der Jahreshauptversammlung des Tourismusvereins im Gasthof Reif deutlich. Die ehrenamtlichen Wanderwarte Karl Schunk, Walter Brunner, Horst Leib und Robert Duschner überprüfen im Frühjahr und im Herbst die Routen und Hinweisschilder. Der Obst- und Gartenbauverein kümmert sich um den Blumenschmuck im Markt und sorgt für ein ansprechendes Erscheinungsbild.Kräuterexpertin Markusine Guthjahr bot wieder ihre beliebten Kräuterwanderungen an. Ortsheimatpfleger Horst Pirner führte Orchideen- und Lehrpfadwanderungen durch. Auch im Winter waren Aktivitäten geboten: Drei Loipen hatte Bürgermeister Hans Koch vom Sportplatz aus selbst gespurt. Viele Langläufer nutzen sie. Koch freute sich zudem, dass heuer und kommendes Jahr das Kletterfestival wieder im Naturbad stattfinden wird.Drei Freiluftkonzerte plante der Tourismusverein, berichtete Heidi Ziegler, die Geschäftsführerin. Zu ihrem Bedauern musste sowohl das Classic-Open-Air-Konzert am Breitenstein als auch das Konzert der Hahnbacher Marktbläser wegen Regens in die St.-Georgs-Kirche verlegt werden. Beim Gemeindeschießen hatte der Tourismusverein den ersten Platz belegt."Im vergangenem Jahr verzeichneten wir 10 217 Gästeankünfte und 22 211 Übernachtungen", bilanzierte Heidi Ziegler. Dies entspricht einer Aufenthaltsdauer von 2,2 Tagen und einer Auslastung der Betten von 28,4 Prozent. Das seien deutlich bessere Zahlen im Vorjahr, freute sich Ziegler.Bei den anschließenden Neuwahlen wurde Hans Koch zum Vorsitzenden bestimmt. Seine Stellvertreterin wurde Martina Pirner (Leschn). Schriftführerin blieb Martina Kohler. Heidi Ziegler übt weiterhin das Amt der Geschäfts- und Kassenführerin aus. Die drei Beisitzer setzen sich aus Marko Spieß, Elke Kopp und Peter Pesold zusammen.Margarete Pilhofer und Ursula Späth prüfen die Kasse. Vertreter der auswärtigen Wirte wurde Herbert Renner, Vertreter der Geschäftsleute Heiko Lohner, Vertreterin der Privatvermieter Irene Scharmacher.3. Bürgermeister Richard Pesold wünschte sich in seinem Grußwort ein weiteres Ansteigen der Urlauberzahlen in Königstein.